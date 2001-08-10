Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря Тымовский и Александровск-Сахалинский районы приступили к установке специальных сетчатых контейнеров для пластика, стекла и металла. В следующем году к внедрению раздельного сбора отходов приступят на Курильских островах. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется в Сахалинской области.

Сегодня на острове установлено около 1500 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Сравнивая с показателями первого полугодия, количество контейнеров выросло в два раза.

– Мы всей семьей очень ответственно подошли к сортировке мусора. У нас, например, пластика очень много выкидывается, потому что мы воду в бутылках покупаем. Крышки снимаем, а пластиковую тару хорошенько сжимаем, чтобы места много не занимала. Замечательно, если все начнут сортировать, – поделилась жительница Александровска-Сахалинского Евгения Завьялова.

За этот год сахалинцы собрали более 1200 тонн вторичного сырья. Эти отходы вывозятся отдельными мусоровозами на сортировочные комплексы, расположенные на «Известковом» и полигонах в Корсакове и Ногликах. Там работники разделяют отходы по фракциям. Как только собирается товарная партия вторсырья, ее отправляют на материк для дальнейшей переработки.

– Каждый месяц мы подводим итоги реализации национального проекта «Экология» и отмечаем положительные результаты. Растет количество районов, которые присоединяются к раздельному накоплению отходов, вместе с этим увеличиваются объемы сортировки. Особенно хочется отметить стремление сахалинцев быть частью этого проекта. Благодарим всех, кто заботится об экологической ситуации на островах, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

В декабре островитяне собрали около 200 тонн вторичного сырья. Несмотря на хорошие показатели по внедрению раздельного сбора отходов, еще встречаются случаи складирования в сетчатые контейнеры смешанных отходов, для которых специальные емкости не предназначены.

– К сожалению, не все сырье из сетчатых контейнеров попадает на переработку. После сортировки на полигонах, часть отходов отсеивается, так как не подходит для повторного использования. Просим сахалинцев не складывать в сетчатые баки пакеты со смешанными отходами, – добавил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

Напоминаем, раздельные накопление и сбор – важнейший этап для снижения количества отходов, которые захоранивают на полигонах. Для переработки подходят пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла и бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы нужно складывать в синий сетчатый контейнер. Перед тем, как отправить их в бак, пластиковые бутылки необходимо смять или снять с них крышки для возможности дальнейшего прессования мусоровозом.