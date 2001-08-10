В Южно-Сахалинске продолжается работа по переселению инвалидов в удобное жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает реализацию муниципальной программы по замене жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Маломобильных горожан переселяют в адаптированные квартиры на нижних этажах.
Так, в преддверии нового года, представители управления жилищной политики вручили ключи от нового жилья троим южносахалинцам с проблемами здоровья: Владимиру Сичкарю, Виктору Берлинову и Владимиру Гамулинскому.
Напомним, замена жилья производится согласно утвержденному порядку. Предоставляемые квартиры должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа. В основном происходит замена квартир на верхних этажах на квартиры на нижних, равнозначные по количеству квадратных метров и комнат. Подробнее об этой работе рассказала начальник управления жилищной политики Анна Герасимова:
- Мы переселяем инвалидов, которые передвигаются с помощью технических средств: тростей, ходунков, инвалидных кресел. В этом году мы переселили шесть граждан этой категории. Все квартиры с отделкой, но самое главное, что в новом жилье созданы условия для беспрепятственного доступа: пандусы, подъемные устройства, лифты. Для одного из будущих переселенцев меценат приобрел мебель и установил поручни в санузле.
В ближайшее время в новое жилье переедет южносахалинец Владимир Андреевич Гамулинский. Мужчина передвигается на инвалидной коляске и сейчас живет на третьем этаже, что затрудняет ему самостоятельный выход из дома.
- С третьего этажа мне тяжело спускаться, после переезда будет отлично в новом доме есть лифт и пандус! - сказал Владимир Гамулинский. - У меня есть электроколяска и я веду активный образ жизни. Я очень доволен и благодарен администрации. Очень хороший район: чистый, новый, современный.
Добавим, всего в 2022 году в рамках муниципальной программы по замене жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, было приобретено 6 квартир в новостройках по ул. Смирнова.
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