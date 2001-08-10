Жители Сахалинской области проголосовали отпусками за ТОП-10 пляжей Находки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС с помощью аналитической платформы GeoEffect (12+), работающей на основе обезличенных больших данных, составила цифровой портрет туристов, посетивших город Находку Приморского края в 2022 году. Жители Сахалинской области наряду с жителями Хабаровского края, Камчатки, Москвы оказались многочисленными туристами на пляжах Находки в летнем сезоне 2022 года.
В топ-3 регионов, из которых чаще всего приезжали гости, вошли Хабаровский край, Амурская область и Москва. Каждый второй турист, отдохнувший в Находке, оказался из Хабаровского края. На втором месте гости из Амурской области — их втрое меньше, чем хабаровчан. Тройку лидеров неожиданно замкнула Москва, обойдя Дальний Восток и Сибирь. В топ-10 регионов, предпочитающих отдых в Находке, вошли Сахалин, Камчатка, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Якутия, Иркутская и Новосибирская область.
На живописных пляжах в окрестностях Находки большинство туристов (43%) проводили от трех дней до недели, 29% задержались на отдых на две недели, 24% отдыхающих выбрали двухдневные экспресс-туры, а 4% путешественников остались на целый месяц. Больше половины туристов — мужчины: на долю сильной половины человечества пришлось почти 55% от всех гостей. Подавляющее большинство гостей (55%) в возрасте 35-55 лет, каждый четвертый — молодежь от 18 до 34 лет, и только 20% путешественников старше 55 лет.
Основными точками притяжения туристов оказались пляжи в районе Ливадии, Шепалово, Триозерья и Волчанца. А в самой Находке туристы предпочитали улицу Ленинскую и район ТРК «Сити центр». Такие результаты выдала аналитическая платформа GeoEffect МТС на основе обезличенных больших данных.
«Сахалин стал точкой притяжения для туристов со всех регионов России. Особенно привлекателен он становится в зимнее время года, благодаря горнолыжному курорту «Горный Воздух», который привлекает как профессиональных спортсменов, так и любителей. В области появилась необходимость в технологических решениях, которые помогли бы развить направление внутреннего туризма, в частности, проанализировать турпотоки, популярные локации и наличия достаточной инфраструктуры. Аналитическая платформа GeoEffect МТС позволяет получить информацию о реальном объеме турпотока, о длительности отдыха, о том, что необходимо туристам в месте отдыха. Такая информация позволяет предлагать более продуманные логистические решения, разрабатывать пакетные туры. GeoEffect МТС – это работающий инструмент для развития туризма, который уже активно используется властями и бизнесом на Дальнем Востоке», — комментирует директор МТС в Сахалинской области, Ольга Воронкина.
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