В детской поликлинике Южно-Сахалинска стало больше пространства для пациентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В медучреждении завершилось строительство новой пристройки к основному зданию. Теперь у корпуса отдельная входная группа для пациентов с инфекционными заболеваниями и нуждающихся в неотложной помощи. Объект построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Просторные помещения, оформленные рисунками с изображениями мультипликационных героев, пастельная цветовая гамма – таким создавался проект и воплощен в действительности. Для маленьких пациентов и их родителей, которые обращаются сюда по поводу заболевания, созданы максимально комфортные условия.

– Очень располагающая обстановка. Обратились по поводу ОРВИ. Здесь очень приятно, ничто не давит, хорошо продуманы детали для посетителей, – поделилась одна из мам, обратившихся на прием с ребенком.

В результате реконструкции в этой части здания перепланированы помещения, добавлены несколько кабинетов, появились просторные коридоры.

– В новой пристройке объединены два блока – инфекционный и неотложной помощи. Теперь такие пациенты не будут смешиваться с основной группой посетителей, обращающихся в поликлинику. А это вопрос не только безопасности, но и комфорта, – рассказала главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.

В новой пристройке предусмотрены просторная колясочная, гардероб, места ожидания и туалетная комната. Реконструкция осуществлялась с учетом санитарно-эпидемиологических норм. В инфекционном отделении врачи будут вести прием в трех кабинетах, один из которых для забора анализов. Еще в двух кабинетах расположатся специалисты «неотложки».

На проведение капитального ремонта из федерального и регионального бюджетов выделено 26 млн рублей. Работы завершены в соответствии с графиком.