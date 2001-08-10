Первое детское колесо обозрения открыли в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные гости городского парка культуры и отдыха им. Гагарина сегодня уже опробовали новый аттракцион. Его высота составляет 6 метров. При благоприятных погодных условиях яркое колесо обозрения будет работать, в том числе, и в новогодние праздники.
- Колесо обозрения после установки прошло проверку Ростехнадзора. Аттракцион всепогодный, позволяет работать, в том числе, до -10 градусов. Уверен, он станет одним из излюбленных для всех семей, посещающих парк, так как на нем сможет прокатиться и ребенок, и сопровождающий его взрослый, - рассказал директор парка Виктор Калюжный.
Кататься на новом колесе могут дети ростом от 0,9 до 1,3 метра, с 2 до 6 лет в сопровождении взрослых, дети ростом выше 1,3 метра, от 8 лет и старше - самостоятельно. Не допускаются пассажиры весом более 75 кг, дети ниже 0,9 метра. Аттракцион соответствует всем требованиям безопасности.
У колеса - шесть кабинок вместимостью четыре человека, максимальный разрешенный вес каждой - не более 140 килограммов. Снаружи на кабинках есть рисунки на морскую тематику.
- Сегодня я первый раз в жизни катался на колесе обозрения. Часто хожу в парк, чтобы развлекаться. Колесо нравится, оно крутое и раскрашено так, что похоже на мою мечту - я хочу аквариум, - делится юный горожанин Сергей.
Детское колесо обозрения стало вторым муниципальным аттракционом, который появился в этом году на территории городского парка. Напомним, летом здесь открыли «Бумеранг».
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