Первое детское колесо обозрения открыли в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные гости городского парка культуры и отдыха им. Гагарина сегодня уже опробовали новый аттракцион. Его высота составляет 6 метров. При благоприятных погодных условиях яркое колесо обозрения будет работать, в том числе, и в новогодние праздники.

- Колесо обозрения после установки прошло проверку Ростехнадзора. Аттракцион всепогодный, позволяет работать, в том числе, до -10 градусов. Уверен, он станет одним из излюбленных для всех семей, посещающих парк, так как на нем сможет прокатиться и ребенок, и сопровождающий его взрослый, - рассказал директор парка Виктор Калюжный.

Кататься на новом колесе могут дети ростом от 0,9 до 1,3 метра, с 2 до 6 лет в сопровождении взрослых, дети ростом выше 1,3 метра, от 8 лет и старше - самостоятельно. Не допускаются пассажиры весом более 75 кг, дети ниже 0,9 метра. Аттракцион соответствует всем требованиям безопасности.

У колеса - шесть кабинок вместимостью четыре человека, максимальный разрешенный вес каждой - не более 140 килограммов. Снаружи на кабинках есть рисунки на морскую тематику.

- Сегодня я первый раз в жизни катался на колесе обозрения. Часто хожу в парк, чтобы развлекаться. Колесо нравится, оно крутое и раскрашено так, что похоже на мою мечту - я хочу аквариум, - делится юный горожанин Сергей.

Детское колесо обозрения стало вторым муниципальным аттракционом, который появился в этом году на территории городского парка. Напомним, летом здесь открыли «Бумеранг».