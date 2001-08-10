В областной столице наградили участников гастрономического марафона «Пельмень и его друзья»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подвели итоги гастрономического марафона «Пельмень и его друзья». В рамках масштабного мероприятия 12 предприятий общественного питания предлагали гостям оценить различные вариации знаменитого блюда.

На торжественной встрече директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова поздравила всех участников, отметив, что городские рестораны и кафе вновь показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. Она поблагодарила партнеров - ассоциацию Chefs Team Russia, которые тесно сотрудничают с муниципалитетом и помогают в организации тематических мероприятий. Так, к примеру, в декабре для школьников они провели кулинарные мастер-классы.

С 1 по 20 декабря жители в формате интерактивного голосования выбирали лучшего местного производителя пельменей. Благодарственные письма сегодня получили шесть участников:

- ООО «Сахалинский пищекомбинат», генеральный директор Андрей Закиров;

- коллектив ООО «Ханаан», директор Ли Роман;

- коллектив ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», директор Валерий Леонов;

- коллектив ООО «Сити-Групп», генеральный директор Ольга Алексеева;

- ИП Ри Хе Су (торговая марка «От тети Светы»;

- ИП Зинаков О.В. (торговая марка «Зов»).

По результатам народного голосования, победителем в номинации «Лучший местный производитель пельменей» признан ООО «Сахалинский пищекомбинат» (торговая марка «Фабрика вкуса»).

За оказание содействия в проведении гастрономического Фестиваля наградили партнеров и соорганизаторов - члена ассоциации Chefs Team Russia, шеф-повара водно-оздоровительного комплекса «Баня-37» Андрея Секретарева, члена ассоциации Chefs Team Russia, повара ресторана «Рыба моей мечты» Павла Носатова, а также ООО «Парнас-Юг» (генеральный директор Владимир Югай).

Также отмечены 12 участников гастрономического марафона «Пельмень и его друзья»:

- коллектив кафе «Сохо», директор Валерия Се;

- коллектив суши-бара «Хоккайдо», директор Андрей Акулич;

- коллектив ресторана «Едавино», директор Юлия Латыпова;

- коллектив ресторана японской кухни «Хомура», директор Михаил Агафонов;

- коллектив кафе «Дудук», индивидуальный предприниматель Сурен Хачатрян;

- коллектив кафе «Кочевник», индивидуальный предприниматель Улан Болотбек;

- коллектив кафе «В гостях у Гоги», индивидуальный предприниматель Георгий Судчак;

- коллектив кафе «Мимино», индивидуальный предприниматель Алексей Ким;

- коллектив ресторана-бара «Виновник», индивидуальный предприниматель Алексей И;

- коллектив кафе «Асахикава», индивидуальный предприниматель Алексей Ким;

- коллектив кафе «Диво», директор Татьяна И.

В рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» прошел конкурс среди участников на наибольшее количество фестивальных сетов. Лидером продаж гастромарафона «Пельмень и его друзья» стало кафе «Сохо».

По итогам конкурса от Chefs Team Russia на самую оригинальную подачу фестивального блюда победу одержал ресторан-бар «Виновник».

Напомним, первый Фестиваль пельменей состоялся в Южно-Сахалинске в 2016 году. Три года он проводился в формате одного дня как народное гулянье на ярмарочной площадке. В 2017 году Фестиваль вошел в топ-10 лучших зимних гастрономических событий России по мнению Аналитического агентства ТурСтат.

С 2019 года соорганизатором Фестиваля стала ассоциация шеф-поваров «Chefs Team Russia». Впервые был проведен гастрономический марафон «Пельмень и его друзья», который длился 1,5 месяца. На протяжении гастромарафона гости и жители областной столицы пробовали разновидности пельменей разных национальных кухонь. По итогам марафона было продано порядка 2500 порций.

В 2022 году гастрономический марафон шел с 21 ноября по 11 декабря, фестивальное меню было представлено сетом из трех блюд по фиксированной цене. За период марафона продали около 1400 сетов. Участие приняли 12 предприятий общественного питания.

Еще одним событием церемонии стало награждение представителей сферы торговли за активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие региона. Памятные знаки губернатора в честь 75-летия со дня образования Сахалинской области вручили сотрудникам разных коллективов: заведующей магазином Елены Орловой (работает у индивидуального предпринимателя Елены Едигарьевой), водителю-экспедитору Валерию Нечаеву (работает у индивидуального предпринимателя Андрея Нечаева), оператору-кассиру Наталье Сосновской (работает у индивидуального предпринимателя Андрея Нечаева), руководителю отдела продаж Андрею Шастину (работает у ИП Че Ман Су), руководителю сети магазинов «Странник» Ким Ен Хо, менеджеру по управлению ассортиментом и ценами Ольге Мятликовой и главному бухгалтеру Елене Ковалевой ООО «Торговый Дом Зодчий».