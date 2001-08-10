30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комфортные квартиры сахалинцы получили бесплатно по областной программе переселения из аварийного жилья. В Углезаводске возвели 24-квартирный дом на улице Новой и три двухквартирных дома на Торговой.
Дома для переселенцев сдаются с ремонтом, новоселам остается только перевезти свои вещи. В квартирах установлена необходимая сантехника, электрические плиты, водонагреватели. Подъезды оборудованы подъемниками для маломобильных граждан.
В новостройку переезжает Рамзия Нафикова вместе с мужем и двумя детьми. Раньше семья жила в старом доме на улице Новой, 15, где по стенам шли трещины, сыпалась штукатурка. В 2019 году его признали аварийным.
– Мы не ожидали, что нам дадут новую квартиру так быстро. Думали, что будем ждать еще года два. Произошло все неожиданно для нас. Сначала пригласили на жеребьевку, а уже спустя две недели вручили ключи. Наша новая квартира чуть больше по площади чем старая. Тут просторный коридор и большая кухня, на которой мы все поместимся. Не то что на прежней! Мебель будем покупать новую. То, что у нас есть, перевозить совсем не хочется. Пусть все останется в прошлой жизни, – поделилась жительница новостройки.
С новосельем жителей Углезаводска поздравили исполняющий обязанности заместителя министра строительства Сахалинской области Кирилл Призов, мэр Долинского района Александр Тугарев, депутат облумы Наталья Коршунова, председатель муниципального собрания Галина Дворянинова.
– Сахалинская область в передовиках по расселению аварийного жилфонда. Прошлую программу, рассчитанную до 2025 года, мы закрыли досрочно. С 2021 года в регионе реализовывается уже новая программа. Активно по всему региону расселяются аварийные дома, признанными таковыми после 1 января 2017 года. За этот год улучшили жилищные условия более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан. Поздравляю жителей с новосельем и наступающими праздниками! – сказал Кирилл Призов.
Напомним, в 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021-ом – почти 4 тысячи. В этом году из аварийного фонда уже переехали более 3,5 тысяч человек. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда, привлекая для этой работы также ресурсы федерального центра.
Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. Всего на расселение непригодных для проживания домов на Сахалине и Курилах одобрена федеральная поддержка в размере 11 млрд рублей. Это наибольший объем финансирования среди всех субъектов Российской Федерации, которые досрочно завершили реализацию программы расселения. В ближайшую пятилетку из аварийных квартир переедут около 30 тысяч жителей региона.
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