Администрация Южно-Сахалинска вручила многодетной южносахалинке ноутбук и сладкие угощения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ноутбук, смарт-часы и другие нужные для детей вещи были переданы горожанке Светлане Борискиной, в семье которой четверо детей, трое — несовершеннолетние. Поддержка оказана женщине городской администрацией в рамках инициированного губернатором проекта, направленного на улучшение благосостояния семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также подарки были предоставлены спонсорами еще одного губернаторского проекта «Добрые дела карты сахалинца».

Как рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, администрация Южно-Сахалинска, курирующая семью, ранее оказала содействие в получении Светланой новой специальности, чтобы в дальнейшем трудоустроить женщину.

- Семьям, которые попали в этот проект, мы помогаем выйти из непростой жизненной ситуации, в которой они оказались по разным причинам. Это профессиональное обучение и трудоустройство, содействие в решении жилищных вопросов, медицинском сопровождении и другие виды поддержки, - пояснила Эльвира Юркова.

Она добавила, что в реализации проекта задействованы областные и муниципальные ведомства: министерство социальной зашиты, департамент социальной политики, центр занятости населения и другие.

На сегодняшний день с 357 семьями Южно-Сахалинска заключены соглашения о сотрудничестве.

Для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, проводят приемы по личным вопросам мэр города, вице-мэры, департамент социальной политики. Каждую ситуацию досконально изучают, чтобы применить для конкретной семьи адресные меры поддержки.