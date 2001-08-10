Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялись заключительные в этом году приемы граждан по личным вопросам. По всем темам в ходе приемов были даны подробные разъяснения, часть вопросов была решена с положительным результатом, по остальным даны соответствующие поручения, которые останутся на контроле до окончательного решения.

В течение 2022 года на приемы к мэру, первому вице-мэру и вице-мэрам в администрацию областного центра обратились 288 граждан. Часть вопросов удалось решить до приема руководителями профильных структур.

Как рассказали в департаменте по работе с обращениями и сообщениями граждан, в ходе личных приемов рассматривались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, работы коммунального хозяйства в целом и управляющих компаний в частности, капитального ремонта домов и дорог, газификации домовладений, предоставления и выкупа земельных участков, дополнительной социальной поддержки малоимущих граждан, выделения мест в дошкольных учреждениях и др. В частности, на заключительном приеме вице-мэру Виталию Данилову были адресованы обращения с просьбой оказать содействие в решении земельного вопроса. Он был решен положительно.

График приема граждан по личным вопросам на январь размещен на официальном сайте городской администрации — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/208, опубликован в газете «Южно-Сахалинск сегодня», а также размещен на информационных стендах приемной граждан администрации города.

Для оперативного взаимодействия с населением работает портал «Сахалин.Онлайн» и социальные сети мэра и администрации города.

Напомним, что поступающие по любым каналам сообщения граждан оперативно перенаправляются в профильные департаменты и управления для подготовки ответов. По итогам 2022 года около 90% сообщений рассмотрены с положительным результатом для заявителей.