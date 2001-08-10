Новогодний праздник подарил ДВФУ детям участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новогодние утренники для детей участников специальной военной операции (СВО) организовали в преддверии Нового года в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и в Пушкинском театре ДВФУ. Яркие представления, концертную программу, сюрпризы и подарки для ребят из разных уголков Приморья подготовил ДВФУ совместно с правительством Приморского края.
Более 250 ребят от трех до одиннадцати лет приехали на ёлку в кампус ДВФУ из Партизанского, Надеждинского и Шкотовского районов, Партизанского, Находкинского, и Артемовского городских округов, Большого Камня и Владивостока. Объединенными усилиями сразу нескольких подразделений университета для малышей и школьников удалось создать настоящую сказку с интересными играми, веселыми конкурсами в кругу любимых героев – Деда Мороза, Снегурочки и новогоднего Зайчика. За музыкальное сопровождение праздника отвечали коллективы Творческого центра ДВФУ — ансамбли «Талисман-Бэнд и «Юни-Войс». Особым подарком для детей стала фотосессия со сказочными персонажами.
«Новый год — волшебный, светлый праздник для каждого человека. И мы решили сделать подарок семьям, которым сейчас очень нужна поддержка. Дальневосточный федеральный университет подготовил утренники для детей разных возрастов, чтобы поделиться с ними частичкой тепла и новогодним настроением», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Параллельно 28 и 29 декабря малышей принимает Пушкинский театр ДВФУ. С ребятами будут веселиться популярные герои из разных сказок и мультфильмов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они встретят Новый год и устроят праздничное шоу.
«От имени правительства Приморского края и губернатора Олега Кожемяко поздравляю вас с наступающим Новым годом. В ДВФУ сегодня собрались дети, чьи родные участвуют в спецоперации. Спасибо ректору ДВФУ Борису Коробцу и коллективу вуза, что поддержали ребят и устроили для них настоящий праздник. Дорогие ребята, пусть Новый год принесет вам счастье и все ваши желания сбудутся», — отметила заместитель председателя правительства Приморского края — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.
«Из-за снегопада нам не удалось добраться из Находки во Владивосток на губернаторскую елку. Как же мы обрадовались, когда Дальневосточный федеральный университет пригласил нас. Мы ехали и думали, что же нас ждет. И были приятно удивлены такому масштабному мероприятию. Озорные герои, красивые песни и веселые конкурсы подарили детям ощущение праздника. Большое спасибо университету за возможность не только развлечься, но и побывать в кампусе. Для более старших ребят очень полезно посмотреть на университет изнутри и увидеть, насколько здесь красиво. Мы думаем, что это даст им стимул хорошо учиться и поступать сюда в будущем», — Оксана Парака, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 19 «Выбор» Находкинского городского округа.
«Мне очень нравится здесь! Больше всего запомнились песни, под которые мы танцевали и веселились. Сам университет такой большой и просторный, что сразу захотелось здесь учиться!», — Ева, 9 лет, Партизанский район.
«Мне понравилось все: и песни, и танцы, и игры. Еще с нами веселились очень классные герои, которые не давали заскучать ни на минуту. Будет здорово приехать сюда еще раз», — Вика, 11 лет, Партизанский район.
Напомним, ДВФУ активно поддерживает сотрудников и студентов, участвующих в СВО. В университете разработана комплексная программа поддержки членов семей мобилизованных, включающая медицинские и образовательные услуги, психологическую и волонтерскую помощь и другие направления.
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