Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 29 декабря на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 64 человека и 268 единиц техники. Днем на расчистке города будут работать 185 единиц техники и 141 человек.
Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 184 пассажирских автобуса.
В течение дня снегоуборочная техника будет работать на расширении дорог, особое внимание при расчистке уделят местам подходов к пешеходным переходам, автобусным остановкам, социальным объектам. Параллельно будет производиться вывоз снега на ул. Холмской от ул.Транзитной до ул. Сахалинской, ул. Ленина от ул. Фархутдинова до ул.Пуркаева, ул. Хабаровской от ул.Крюкова до пр.Мира, ул.Сахалинской от ул.Комсомольской до пр.Мира, ул.Больничной от ул.Горького до ул.Ленина, ул.Физкультурной от ул.Поповича до пр.Победы, пр.Мира от ул.Сахалинской до ул.Победы, Коммунистическом проспекте от ул.Комсомольской до ул.Ленина, ул.Комсомольской от ул.Сахалинской до Коммунистического пр., ул. Чехова, ул.Зацариного, ул.Курильской и 25-м микрорайоне. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, оставленный вдоль проезжей части.
Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон возможен с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее для избежания заторов по круговому движению по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.
Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут сообщать о случаях ненормативного состояния городских дорог по телефону диспетчерской: 300-475.
По вопросам расчистки улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).
Отдел муниципального жилищного контроля ведет постоянный мониторинг качества расчистки дворовых территорий. Сегодня специалисты проверят, в том числе, как управляющие компании расчищают дворы, удаляют сосульки и снежные навесы с кровель по улицам Анкудинова, Комсомольской, Ленина, Победы, Поповича и Фабричной. О некачественной работе УК южносахалинцы могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
Информацию о нерасчищенной придомовой территории южносахалинцы могут сообщать в свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Если УК не предпринимает никаких действий, необходимо подать жалобу на обслуживающую организацию на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
Напомним также, что до 30 декабря без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») проводятся работы по подключению сетей водоотведения к новому микрорайону.
Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной по-прежнему работает в желтом мигающем режиме. О дате его перевода в стандартный режим будет сообщено дополнительно. Кроме того, новый светофор установлен в районе спорткомплекса «АкваСити», в ближайшие дни его введут в работу.
Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:23 Сегодня Новогодний праздник подарил ДВФУ детям участников СВО
- 09:27 Сегодня Хабаровчане смогут прочесть новеллизации любимых сериалов в «Строках»
10:12 Сегодня Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега
- 10:59 Сегодня Сводка ДТП на Сахалине: аварии и происшествия
- 18:01 23 Декабря Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
14:29 23 Декабря Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
16:28 23 Декабря Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
16:12 23 Декабря В Южно-Сахалинске в этом году построили более 200 тысяч квадратных метров нового жилья
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска состоялись заключительные в этом году приемы граждан
- 13:11 Сегодня Южно-Сахалинск занял 15-е место в России по эффективности управления
- 11:20 Вчера В Южно-Сахалинске школьники подвели итоги своей работы по проектированию остановок
- 13:34 26 Декабря Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?