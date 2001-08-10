Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 29 декабря на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 64 человека и 268 единиц техники. Днем на расчистке города будут работать 185 единиц техники и 141 человек.

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 184 пассажирских автобуса.

В течение дня снегоуборочная техника будет работать на расширении дорог, особое внимание при расчистке уделят местам подходов к пешеходным переходам, автобусным остановкам, социальным объектам. Параллельно будет производиться вывоз снега на ул. Холмской от ул.Транзитной до ул. Сахалинской, ул. Ленина от ул. Фархутдинова до ул.Пуркаева, ул. Хабаровской от ул.Крюкова до пр.Мира, ул.Сахалинской от ул.Комсомольской до пр.Мира, ул.Больничной от ул.Горького до ул.Ленина, ул.Физкультурной от ул.Поповича до пр.Победы, пр.Мира от ул.Сахалинской до ул.Победы, Коммунистическом проспекте от ул.Комсомольской до ул.Ленина, ул.Комсомольской от ул.Сахалинской до Коммунистического пр., ул. Чехова, ул.Зацариного, ул.Курильской и 25-м микрорайоне. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, оставленный вдоль проезжей части.

Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон возможен с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее для избежания заторов по круговому движению по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.

Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут сообщать о случаях ненормативного состояния городских дорог по телефону диспетчерской: 300-475.

По вопросам расчистки улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).

Отдел муниципального жилищного контроля ведет постоянный мониторинг качества расчистки дворовых территорий. Сегодня специалисты проверят, в том числе, как управляющие компании расчищают дворы, удаляют сосульки и снежные навесы с кровель по улицам Анкудинова, Комсомольской, Ленина, Победы, Поповича и Фабричной. О некачественной работе УК южносахалинцы могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Информацию о нерасчищенной придомовой территории южносахалинцы могут сообщать в свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Если УК не предпринимает никаких действий, необходимо подать жалобу на обслуживающую организацию на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Напомним также, что до 30 декабря без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») проводятся работы по подключению сетей водоотведения к новому микрорайону.

Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной по-прежнему работает в желтом мигающем режиме. О дате его перевода в стандартный режим будет сообщено дополнительно. Кроме того, новый светофор установлен в районе спорткомплекса «АкваСити», в ближайшие дни его введут в работу.

Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.