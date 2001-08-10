В Поронайском районе открылся новый ФАП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители села Матросово теперь будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Медпункт, отвечающий всем современным требованиям, построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

В ФАПе размещены кабинет приема пациентов, смотровая, процедурно-прививочный кабинет, место для хранения лекарственных препаратов, зона ожидания для пациентов. Медпункт оснащен мебелью для комфортного пребывания посетителей и медицинских работников.

– Прежний ФАП уже исчерпал свой ресурс, здание стало совсем ветхим. А здоровье людей – это самое главное. Важно, что программа строительства медицинских объектов охватила и наш район. В прошлом году в селе Восток была открыта новая амбулатория. А сейчас современный фельдшерско-акушерский пункт в Матросово, который позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи в селе, – отметила главный врач Поронайской ЦРБ Людмила Куимова.

В новом медпункте сельчане будут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию.

– В течение года приходится по несколько раз обращаться в медпункт. Особенно сейчас, в сезон простуд. Раньше обслуживались в старом пункте или выезжали в Поронайск. В новый ФАП и заходить приятнее. Светло, просторно, все новенькое, – поделилась жительница села Ирина.

Отметим, за последние годы в селах на Сахалине и Курилах открылось более 20 современных медицинских объектов. Накануне аналогичный объект открылся в Углезаводске Долинского района. Кроме строительства ФАПов и амбулаторий, реализация программы модернизации осуществляется по таким направлениям, как обеспечение транспортом, капительный ремонт медучреждений, приобретение оборудования. В 2022 году на эти цели из областного бюджета было выделено 248 млн рублей, еще почти 346 млн рублей поступило из федеральной казны.