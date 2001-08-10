Накануне новогодних праздников новоселье отпразднуют жители областного центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра, чье жилье признано аварийным, получают ключи от благоустроенных квартир. Накануне новогодних праздников новоселье справила южносахалинка Анна Свирид.
Женщина переехала в отремонтированную квартиру, предоставленную ей из муниципального фонда. Приобретение жилья на вторичном рынке наравне с покупкой квартир у застройщиков, а также строительство муниципального жилья- является одним из механизмов, действующей в Южно-Сахалинске программы по переселению из аварийного жилищного фонда.
Долгое время Анна Николаевна проживала в деревянном доме по улице Лесной, признанном аварийным в 2018 году.
– Были проблемы с водоснабжением, отапливать дом приходилось углем. Это очень неудобно. В новой квартире комфортно, есть всё необходимое. И район очень хороший – центр города. Рядом автобусная остановка, в шаговой доступности магазины и крытый рынок. Особенно приятно, что новоселье справляю перед новогодними праздниками, – поделилась впечатлениями Анна Николаевна.
Добавим, в Южно-Сахалинске в этом году построено более 200 тыс. квадратных метров нового жилья. В том числе в построенное социальное жилье переезжают горожане из ветхих и аварийных домов. Для этих целей ранее возведены дома на ул. Поповича, на ул. Кацева, в Ново-Александровске, Березняках, а также в текущем году квартиры предоставляются в доме на ул. Смирнова.
Всего в этом году в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, реализация которой ведется под контролем мэра Сергея Надсадина и поддержана губернатором Валерием Лимаренко, в благоустроенные квартиры, приобретенные администрацией на первичном и вторичном рынке переехали 542 человека. В планах муниципалитета на следующий год расселить еще 187 человек. Всего же до 2025 года планируется расселить 34,2 тыс. квадратных метров жилья. Это еще плюс 2185 человек.
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