Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2022
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16:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Дети из реабилитационного центра получили новогодние подарки от судебных приставов

Дети из реабилитационного центра получили новогодние подарки от судебных приставов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун Нового года дети из реабилитационного центра получили подарки от судебных приставов.

Сотрудники органов принудительного исполнения, осуществляя свои основные обязанности, не забывают уделять внимание социально-незащищенной категории граждан, в частности семьям и детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Подарить радость маленьким гражданам накануне самого доброго и волшебного праздника стало уже доброй традицией.

Так, сегодня сотрудники УФССП России по Сахалинской области посетили праздничный утренник в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», поздравили его подопечных с наступающим Новым годом и подарили сладости.

В конце праздника директор центра Татьяна Егорова вручила благодарственное письмо Управлению Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области за деятельное участие в социокультурной реабилитации детей и за благотоворительную помощь – предоставление новогодних подарков.

 

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