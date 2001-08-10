На ул. Фархутдинова в районе спорткомплекса «АкваСити» устанавливают светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация завершает работы по установке и подключению объекта на ул. Фархутдинова в районе пересечения с ул. Егорова в целях обеспечения безопасности дорожного движения у спорткомплекса. Сегодня планируется перевести светофор в желтый мигающий режим.

Ввести светофорный объект с вызывным устройством для пешеходов в эксплуатацию планируется в ближайшие дни.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.