Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2022
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16:02, | Новости общества Сахалина и Курил

На ул. Фархутдинова в районе спорткомплекса «АкваСити» устанавливают светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация завершает работы по установке и подключению объекта на ул. Фархутдинова в районе пересечения с ул. Егорова в целях обеспечения безопасности дорожного движения у спорткомплекса. Сегодня планируется перевести светофор в желтый мигающий режим.

Ввести светофорный объект с вызывным устройством для пешеходов в эксплуатацию планируется в ближайшие дни.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

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