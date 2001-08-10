В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса «Благотворитель города»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Нового года в областном центре состоялась торжественная церемония чествования победителей ежегодного конкурса «Благотворитель города».
Открывал мероприятие мэр Сергей Надсадин. Он поблагодарил собравшихся за неравнодушие и существенный вклад в развитие островной столицы.
- Почти 20 лет в преддверии новогодних праздников мы чествуем благотворителей нашего города. В этом году изменили формат мероприятия на более камерный. Но повод для встречи остался неизменным — сказать спасибо всем, кто по зову сердца и души помогает людям! Уходящий год был не самым простым. Специальная военная операция изменила ситуацию не только на Донбассе, но и в каждом российском регионе. Вместе с тем, она показала, насколько южносахалинцы едины и как мы сильны в своем желании делать добро. Благотворители нашего города всегда очень много проявляли себя. И при этой регулярной поддержке мы оказали помощь очень большому количеству людей. На постоянной основе работаем с семьями мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. И желаю крепкого здоровья, мира, новых успехов и процветания!, - сказал мэр Сергей Надсадин.
Первыми в ходе церемонии мэр Сергей Надсадин наградил представителей групп поддержки сахалинских военнослужащих «Сахалин, своих не бросаем» - Галину Ходу и Анну Охрименко. Деятельность активистов направлена на добровольную помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Также благодарностью администрации за активную гражданскую позицию удостоен Виктор Блинов, который представляет группу сбора средств для участников СВО «Сахалин V помощь».
Победителями конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска-2022» стали. В номинации «Общественное признание» (по итогам интерактивного голосования) — Евгения Колбенкова.
В номинации «Мастер добрых дел» — ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
В номинации «Дебют» победил индивидуальный предприниматель Артур Петросян.
В номинации «Рука помощи» — ООО «Янтарное».
В номинации «С любовью к родному краю» — победила Галина Архипова, заслуженный учитель Сахалинской области и РФ, почётный гражданин города Южно-Сахалинска.
В номинации «Спорт без границ» отметили региональный операционный офис «Сахалинский» филиала № 2754 банка ВТБ.
В номинации «Социальная ответственность» — Сахалинское линейное производственное управление ООО «Газпром трансгаз Томск».
В номинации «Меценат» победителем стало ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».
В номинации «Доброе сердце» — лучшим стал Максим Веров.
В номинации «Спортивный город» — АО «Специализированное управление № 4».
Отметим, участников вечера поприветствовал первый вице-мэр Андрей Ковальчук, а также вице-мэры Виталий Данилов и Дмитрий Хайбриев. Благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска «За участие в решении социально-значимых проблем города и активную благотворительную деятельность» были отмечены МАДОУ № 1 «Загадка», МАДОУ № 5 «Полянка», МАДОУ № 39 «Радуга», а также воспитатели МАДОУ № 11 «Ромашка» Оксана Журова и Ольга Акимова. Кроме этого, были награждены благотворительные фонды «Будущее вместе», а также «Улыбка ребенка»; компании «Ремохолод», «Строительная база № 1, ООО «Тезона», ООО «Би лоджикс», и АО «Транспортная компания», а также индивидуальный предприниматель Юлия Бель.
В ходе мероприятия также наградили участников проекта «Успех года».
В номинации «Спортсмен года» лучшим был признан Владислав Немыкин.
В номинации «Прорыв года» победил ООО «Бриллиант».
В номинации «Прорыв года» победил ООО «Ресторанный дворик».
В номинации «Проект года» за возрождение индустриального строительства победила компания «ЛИГО-дизайн трейдинг».
В номинации «Книга года» - южно-сахалинское отделение «Союза женщин России».
В номинации «Образование года» победителем стал коллектив МАДОУ № 28 «Матрёшка».
В номинации «Признание года» - коллектив танцевального ансамбля «Экзотика».
В номинации «Признание года» - департамент информационной политики администрации города за проект «Муниципальный центр управления».
Благодарственными письмами за содействие администрации города Южно-Сахалинска при проведении различного рода мероприятий также поощрили:
- ООО «Сахалинское монтажно-эксплуатационное предприятие»;
- индивидуального предпринимателя Виталия Елисеева;
- создателя проекта «Ангелы с крепкими руками» Наталью Русинову;
- индивидуального предпринимателя Василия Шатунова;
- ЗАО «Сахалинский дом торговли»;
- ООО «Свободное 2001»;
- заместителя директора совхоза «Тепличный» Елену Буткову;
- ООО «Тенза»;
- ООО «Первая розничная компания»;
- ООО «Строительная компания ЭНКИ»;
- ООО «Экосити»;
-президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина Максима Козлова.
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