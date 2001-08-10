В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы с обращениями и сообщениями граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года от жителей областного центра в администрацию города Южно-Сахалинска поступило более 33,5 тысяч обращений и сообщений.

Большинство из них касалось вопросов коммунального и дорожного хозяйства, а также жилищной и социальной сферы. Это эксплуатация и ремонт жилищного фонда, улично-дорожной сети, вопросы водоснабжения, отопления и электроснабжения, решения жилищных проблем, переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления мест в детских дошкольных учреждениях, оказания содействия лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев, эффективное взаимодействие и установление обратной связи с жителями остается одной из важнейших задач муниципалитета. Со своими проблемами горожане могут обратиться с письменным обращением в приемную граждан администрации города, направить электронное обращение на электоральную почту [email protected] или через сервис «WEB-приёмная» на официальном сайте администрации города. В соответствии с федеральным законодательством все вопросы подробно рассматриваются профильными структурными подразделениями администрации и по результатам рассмотрения направляются письменные ответы.

Для оперативного реагирования на проблемы, как личного так и общественного характера, жители обращаются в «Мобильную приемную» администрации, через портал «Сахалин.Онлайн» (около 8 тысяч сообщений ) и социальные сети мэра и администрации (более 22,5 тысяч сообщений).

Такая форма взаимодействия позволяет не только быстро и оперативно реагировать на запросы людей, но и устранять замечания, обращать внимание на вопросы, которые касаются развития и благоустройства города.

Принципиально важный момент, что в эту работу активно включены все структурные подразделения администрации. Поступающие сообщения оперативно принимаются в работу специалистами. Благодаря такому взаимодействию вопросы и проблемы людей решаются быстрее и эффективнее. Около 90% сообщений горожан были рассмотрены с положительным результатом.

За профессионализм и личный вклад в решение проблем жителей города благодарственными письмами отмечен ряд сотрудников муниципалитета.