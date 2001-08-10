В трех районах Сахалина пройдут масштабные работы на системах водоснабжения в следующем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современные объекты ЖКХ появятся в Холмском и Александровск-Сахалинском районах, а также в Южно-Сахалинске. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Чистая вода» и одноименной региональной программы.
– Необходимо обеспечить наших жителей качественной питьевой водой. Это вопрос комфорта и здоровья сахалинцев и курильчан, дальнейшего развития муниципальных образований. Для каждой конкретной территории мы ищем индивидуальные проектные решения, приводим объекты в соответствие всем современным требованиям, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Так, в 2023 году приступят к реконструкции системы водоснабжения в Правде Холмского района. Проектом предусмотрено строительство водозаборных сооружений на реке Зырянская, водопроводных очистных сооружений на площадке водоподготовки и прокладка водопроводов. Завершение работ намечено на 2024 год.
В течение двух лет сети водоснабжения планируется построить в Южно-Сахалинске, в западной части микрорайона Владимировка. Там проложат около 32 километров сетей и обеспечат качественным водоснабжением более 13 тысяч жителей.
– Надеемся, что уже скоро в нашем районе появится централизованное водоснабжение. Качество воды из скважины оставляет желать лучшего. Приходится почти каждый день на колонку ездить или покупать бутилированную воду. С нетерпением ждем, когда работы завершат, – рассказала жительница областного центра Анна Кузнецова.
В 2023 году приступят к активной фазе строительства социально значимого и необходимого для развития Южно-Сахалинска объекта – нового водозабора «Южный». Работы будут вестись в рамках концессионного соглашения. Объект ЖКХ обеспечит водоснабжением южную часть областного центра, в том числе жителей нескольких новых микрорайонов, возведение которых сейчас идет.
Также в следующем году завершится строительство системы водоснабжения в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района.
– В населенном пункте возведут станцию водоочистки, проложат более 5 километров водопроводных сетей и установят 20 водоразборных колонок, – отметил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.
Напомним, в этом году на Сахалине запущены очистные сооружения на водозаборе в селе Чехов Холмского района и станция предварительной очистки воды на водозаборе в Горнозаводске Невельского района, проведена реконструкция системы водоснабжения Долинска, разработаны проектные документы на реконструкцию системы водоснабжения в Правде Холмского района.
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