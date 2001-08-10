ЭкоНовый год: как отметить праздник без вреда для экологии?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приближается один из самых долгожданных праздников – Новый год. Он несет много радости, впечатлений и, к сожалению, оставляет огромный мусорный след после себя на многие десятилетия. В эти дни особенно важно задуматься о раздельном накоплении отходов и осознанном потреблении.

В новогодние праздники объем мусора, который образовывается у жителей, увеличивается в разы. В связи с этим сотрудниками Управления по обращению с отходами принято решение о дополнительных мерах. Они позволят вывезти все объемы ТКО, не допуская переполнений контейнеров.

- Большое внимание будет уделено в те дни, когда многие остаются дома, а особенно 31 декабря. Мы будем контролировать, чтобы не допустить переполнение контейнеров. Во время новогодних праздников региональный оператор будет работать без выходных, а количество рейсов техники увеличат, - рассказал заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

Специалисты регоператора подготовили несколько экосоветов, которые помогут уменьшить негативные экологические последствия празднования:

Приобретайте живую ель только на официальных елочных базарах (специально выращенную), а не у браконьеров. Посадите живую ель у себя во дворе, если живёте в частном доме. Такой новогодней красавицы хватит на много "новых годов" вперед. Сделайте украшения из вторсырья, природных материалов, фруктов и конфет. Не готовьте лишнюю еду, чтобы не пришлось выбрасывать. Не пускайте в небо бумажные фонарики, воздушные шары и прочий мусор; не рассыпайте на улице конфетти и блестки. Не дарите ненужные вещи: откажитесь от безделушек и сувениров. Откажитесь от упаковок: вместо бумаги для украшения, используйте шоперы, текстильные мешочки и прочий материал, который можно использовать многократно. Сортируйте отходы, чтобы выброшенный пластик, металл и стекло попали на переработку.

Напомним, для переработки подходят пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла и бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы нужно складывать в сетчатые контейнеры. Перед тем, как отправить их в бак, пластиковые бутылки необходимо смять или снять с них крышки для возможности дальнейшего прессования мусоровозом при транспортировании.