Тихоокеанское
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13:05, | Новости общества Сахалина и Курил

ЭкоНовый год: как отметить праздник без вреда для экологии?

ЭкоНовый год: как отметить праздник без вреда для экологии?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приближается один из самых долгожданных праздников – Новый год. Он несет много радости, впечатлений и, к сожалению, оставляет огромный мусорный след после себя на многие десятилетия. В эти дни особенно важно задуматься о раздельном накоплении отходов и осознанном потреблении.

В новогодние праздники объем мусора, который образовывается у жителей, увеличивается в разы. В связи с этим сотрудниками Управления по обращению с отходами принято решение о дополнительных мерах. Они позволят вывезти все объемы ТКО, не допуская переполнений контейнеров.

- Большое внимание будет уделено в те дни, когда многие остаются дома, а особенно 31 декабря. Мы будем контролировать, чтобы не допустить переполнение контейнеров. Во время новогодних праздников региональный оператор будет работать без выходных, а количество рейсов техники увеличат, - рассказал заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

Специалисты регоператора подготовили несколько экосоветов, которые помогут уменьшить негативные экологические последствия празднования:

  1. Приобретайте живую ель только на официальных елочных базарах (специально выращенную), а не у браконьеров.
  2. Посадите живую ель у себя во дворе, если живёте в частном доме. Такой новогодней красавицы хватит на много "новых годов" вперед.
  3. Сделайте украшения из вторсырья, природных материалов, фруктов и конфет.
  4. Не готовьте лишнюю еду, чтобы не пришлось выбрасывать.
  5. Не пускайте в небо бумажные фонарики, воздушные шары и прочий мусор; не рассыпайте на улице конфетти и блестки.
  6. Не дарите ненужные вещи: откажитесь от безделушек и сувениров.
  7. Откажитесь от упаковок: вместо бумаги для украшения, используйте шоперы, текстильные мешочки и прочий материал, который можно использовать многократно.
  8. Сортируйте отходы, чтобы выброшенный пластик, металл и стекло попали на переработку.

Напомним, для переработки подходят пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла и бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы нужно складывать в сетчатые контейнеры.  Перед тем, как отправить их в бак, пластиковые бутылки необходимо смять или снять с них крышки для возможности дальнейшего прессования мусоровозом при транспортировании.

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