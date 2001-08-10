Дорожные и коммунальные службы Южно-Сахалинска продолжают устранять последствия непогоды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 28 декабря на расчистке улично-дорожной сети от снега и ее обработке противогололедными материалами были задействованы 61 человек и 300 единиц техники. Днем на расчистке города будут работать 218 единиц техники и 146 человек.
Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 157 пассажирских автобусов.
В течение дня снегоуборочная техника будет работать на расширении дорог, особое внимание при расчистке уделят местам подходов к пешеходным переходам, автобусным остановкам, социальным объектам. Параллельно будет производиться вывоз снега на ул. Лермонтова от автодороги к психиатрической больнице до ул. ул. Холмской, пр. Победы (вдоль домов № 27-29), ул. Ленина от ОТБ до ул. Фархутдинова, ул. Сахалинской от Железнодорожной до ул. Лермонтова, ул. Больничной от ул. Горького до пр. Мира, ул. Физкультурной от ул. Поповича до пр. Победы, ул. Курильской от пр. Мира до ул. Комсомольской, ул. Невельской от пр. Мира до ул. Комсомольской, Компроспекте от ул. Горького до ул. Ленина, пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Пограничной, ул. Чехова, проезд Зацаринного, ул. Комсомольской, ул. Поповича, ул. Рождественской, ул. Вокзальной, а также в 25-м микрорайоне. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, оставленный вдоль проезжей части.
Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон возможен с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее для избежания заторов по круговому движению по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.
Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут сообщать о случаях ненормативного состояния городских дорог по телефону диспетчерской: 300-475.
Отдел муниципального жилищного контроля ведет постоянный мониторинг качества расчистки дворовых территорий. Сегодня специалисты проверят как управляющие компании расчищают дворы в Луговом, Новоалександровске, Октябрьском, 25-м микрорайоне, а также в центральных районах города. О некачественной работе УК южносахалинцы могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
Информацию о нерасчищенной придомовой территории южносахалинцы могут сообщать в свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Если УК не предпринимает никаких действий, необходимо подать жалобу на обслуживающую организацию на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон осуществляется с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее - для избежания заторов по круговому движению - по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.
Напомним также, что до 30 декабря без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») проводятся работы по подключению сетей водоотведения к новому микрорайону.
Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной по-прежнему работает в желтом мигающем режиме. О дате его перевода в стандартный режим будет сообщено дополнительно.
Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.
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