Специалисты Банка России рассчитали, во сколько сахалинцам обойдется новогодний стол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Отделения Банка России по Сахалинской области посчитали стоимость «новогоднего стола» и ее изменение за год. В набор вошли самые популярные у сахалинцев блюда: горячее из курицы и картофеля, оливье, сельдь под шубой, десерт и фрукты, рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Для среднестатистической семьи из 4-х человек такой «новогодний стол» обойдется в 3466 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость такого набора продуктов возросла на 12,7%, в то время как годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сахалинской области в ноябре составил 13,6%. Расчеты сделаны исходя из средних цен ноября за 2021-2022 гг., предоставляемых Росстатом.
Рост цен на ингредиенты «новогоднего стола» преимущественно произошло из-за повышения издержек производителей и поставщиков на фоне усиления антироссийских санкций. Если говорить о нашем условном «новогоднем столе», то какие-то позиции дорожали сильнее, какие-то – меньше, а какие-то и вовсе дешевели. Расширение предложения овощей открытого грунта по сравнению с прошлым годом из-за увеличения урожая овощей местных производителей вследствие благоприятных погодных условий способствовало замедлению роста цен в ноябре на картофель и удешевлению моркови в годовом выражении.
«В каждой семье, разумеется, наполнение «новогоднего стола» будет свое, и тогда рассчитанный темп роста цен будет отличаться от нашего. Инфляция, т.е. индекс потребительских цен, рассчитывается Росстатом, исходя из стоимости около 560 различных товаров и услуг. При этом для каждой отдельной семьи может быть своя, «личная», инфляция. Кстати, посчитать ее можно на просветительском портале Fincult.info», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Кроме того, динамика цен может отличаться в силу региональных особенностей, и это также определяет «личную» инфляцию. Основные причины изменения цен на товары и услуги в регионах объясняются в ежемесячных информационно-аналитических материалах на сайте cbr.ru.
Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и возвращает ее к этой цели с помощью мер денежно-кредитной политики. В ноябре годовая инфляция в Сахалинской области замедлилась и составила 12,3%, по России в целом – 12,0%. По прогнозу Банка России, этот показатель в целом по стране снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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