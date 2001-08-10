Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2022
Сейчас 04:03
68,45|72,62|66,91
На Сахалине столкнулись два грузовика, есть погибший
16:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты Банка России рассчитали, во сколько сахалинцам обойдется новогодний стол

Специалисты Банка России рассчитали, во сколько сахалинцам обойдется новогодний стол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Отделения Банка России по Сахалинской области посчитали стоимость «новогоднего стола» и ее изменение за год. В набор вошли самые популярные у сахалинцев блюда: горячее из курицы и картофеля, оливье, сельдь под шубой, десерт и фрукты, рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Для среднестатистической семьи из 4-х человек такой «новогодний стол» обойдется в 3466 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость такого набора продуктов возросла на 12,7%, в то время как годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сахалинской области в ноябре составил 13,6%. Расчеты сделаны исходя из средних цен ноября за 2021-2022 гг., предоставляемых Росстатом.

Рост цен на ингредиенты «новогоднего стола» преимущественно произошло из-за повышения издержек производителей и поставщиков на фоне усиления антироссийских санкций. Если говорить о нашем условном «новогоднем столе», то какие-то позиции дорожали сильнее, какие-то – меньше, а какие-то и вовсе дешевели. Расширение предложения овощей открытого грунта по сравнению с прошлым годом из-за увеличения урожая овощей местных производителей вследствие благоприятных погодных условий способствовало замедлению роста цен в ноябре на картофель и удешевлению моркови в годовом выражении.

«В каждой семье, разумеется, наполнение «новогоднего стола» будет свое, и тогда рассчитанный темп роста цен будет отличаться от нашего. Инфляция, т.е. индекс потребительских цен, рассчитывается Росстатом, исходя из стоимости около 560 различных товаров и услуг. При этом для каждой отдельной семьи может быть своя, «личная», инфляция. Кстати, посчитать ее можно на просветительском портале Fincult.info», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Кроме того, динамика цен может отличаться в силу региональных особенностей, и это также определяет «личную» инфляцию. Основные причины изменения цен на товары и услуги в регионах объясняются в ежемесячных информационно-аналитических материалах на сайте cbr.ru.

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и возвращает ее к этой цели с помощью мер денежно-кредитной политики. В ноябре годовая инфляция в Сахалинской области замедлилась и составила 12,3%, по России в целом – 12,0%. По прогнозу Банка России, этот показатель в целом по стране снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?