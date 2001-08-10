Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться имущественной поддержкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска проводит конкурсный отбор на право заключения договора аренды в отношении объектов муниципального имущества - нежилые помещения для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилищного фонди и прочее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте экономического развития, имущественная поддержка - одна из мер, предоставляемая бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Получить поддержку в виде аренды муниципального имущества сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые жители города.

Документы принимаются до 20 января (включительно) в отделе поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. Карла Маркса, 23, 1 эт., каб. 2) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 300‑594 (доб. 3, 1).

С более подробной информацией об имуществе, порядке и условиях проведения отбора можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.