К юным пациентам Сахалинской областной детской больницы заглянули Дед Мороз и Снегурочка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 декабря волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ организовал праздничный поход Деда Мороза и Снегурочки в детскую областную больницу. Тем, кто встретит Новый год на больничных койках, сегодня грустнее всего. Чтобы слегка развеселить малышей, десант зимних волшебников заглянул в больничные палаты. Маленькие пациенты восторгом встречали неожиданных гостей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

К акции «Новый год в каждый двор» присоединились сотрудники агентства по делам молодёжи, УФСИН России по Сахалинской области, региональное отделение студенческих отрядов и волонтёры-медики.

Во всех отделениях стоят нарядные елки. Особая атмосфера праздника обеспечивает пациентов хорошим настроением.

–Обычно дома к детям на Новый год приходят Дед Мороз и Снегурочка, родители приглашают артистов, которые устраивают представления. Мы уже не первый год делаем такую добрую акцию для детей, которое проходят лечение в больнице в преддверии праздника. Конечно же хочется поддержать их и родителей, порадовать подарками, поздравить с Новым годом, –рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.

Самая главная часть новогодних поздравлений — вручение подарков, которым радуются все. Кто-то просто наблюдал за событиями, сидя на маминых руках, а кто-то играл и веселился вместе с героями праздника, теплая новогодняя атмосфера положительно отразилась на настроении всех маленьких пациентов. Праздничный визит прошел со стихами, песнями и танцами.

Новый год и Рождество — это светлые, добрые и любимые детворой и взрослыми праздники. В это время совершаются настоящие чудеса, а волшебство витает в воздухе и преображает мир. Чудеса от волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ не заканчиваются. В рамках акции «Новый год в каждый дом» волонтёры посетят ряд социальных учреждений Сахалинской области.