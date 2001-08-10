Дворы почти 150 городских домов проверили на качество расчистки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Ход расчистки придомовых территорий стоит на особом контроле в администрации города и лично мэра Сергея Надсадина. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля с утра 26 декабря продолжили мониторинг работы управляющих компаний, которые отвечают за своевременную расчистку дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В первую очередь, во дворах после снегопада должны быть очищены крыльца, площадки перед входными зонами и тротуары. При наличии также оперативно должны быть устранены сосульки и наледь на кровлях домов.

- Мониторинг проходит в спальных районах, южной, центральной части - практически по всему городу мы сегодня отслеживаем ситуацию и смотрим, как работают управляющие компании. Уже совершены выезды по Тихоокеанской, Ленина, Пограничной, Железнодорожной, Сахалинской, Комсомольской улицам, в Октябрьском, Черемушках, - комментирует начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.

Администрация Южно-Сахалинска требует от управляющих компаний активизироваться и направить все ресурсы также на уборку и вывоз снега.

По результатам мониторинга 147 домов сегодня десяти УК выдали предостережения об устранении нарушений. По одному предостережению получили ООО «Мастер и компания», ООО «Искра», ООО «ЖЭУ-3», ТСЖ «Ветеран», ООО «ЖЭУ-7», ООО «Аврора», МУП «ЖЭУ № 10», по два предостережения выдано ООО «ЖЭУ-13», ООО «ЖЭУ-1» и ОО «ЖЭУ-7». Среди замечаний - недостаточным образом очищенные крыльца, входные зоны, уплотненный снег и лед на тротуарах, сосульки и наледь на крышах.

Во вторник, 27 декабря, специалисты отдела муниципального жилищного контроля продолжат мониторинг. Планируется выезд в район Птицефабрики, а также в Синегорск и Дальнее.

Напомним, замечания по нерасчищенной придомовой территории, информацию о наледи и сосульках необходимо направлять в управляющую компанию. Сведения о том, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, опубликованы (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082) в разделе «Городское хозяйство» на сайте администрации Южно-Сахалинска.

О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 или непосредственно в рабочее время в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).