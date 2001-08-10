Дворы почти 150 городских домов проверили на качество расчистки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Ход расчистки придомовых территорий стоит на особом контроле в администрации города и лично мэра Сергея Надсадина. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля с утра 26 декабря продолжили мониторинг работы управляющих компаний, которые отвечают за своевременную расчистку дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В первую очередь, во дворах после снегопада должны быть очищены крыльца, площадки перед входными зонами и тротуары. При наличии также оперативно должны быть устранены сосульки и наледь на кровлях домов.
- Мониторинг проходит в спальных районах, южной, центральной части - практически по всему городу мы сегодня отслеживаем ситуацию и смотрим, как работают управляющие компании. Уже совершены выезды по Тихоокеанской, Ленина, Пограничной, Железнодорожной, Сахалинской, Комсомольской улицам, в Октябрьском, Черемушках, - комментирует начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.
Администрация Южно-Сахалинска требует от управляющих компаний активизироваться и направить все ресурсы также на уборку и вывоз снега.
По результатам мониторинга 147 домов сегодня десяти УК выдали предостережения об устранении нарушений. По одному предостережению получили ООО «Мастер и компания», ООО «Искра», ООО «ЖЭУ-3», ТСЖ «Ветеран», ООО «ЖЭУ-7», ООО «Аврора», МУП «ЖЭУ № 10», по два предостережения выдано ООО «ЖЭУ-13», ООО «ЖЭУ-1» и ОО «ЖЭУ-7». Среди замечаний - недостаточным образом очищенные крыльца, входные зоны, уплотненный снег и лед на тротуарах, сосульки и наледь на крышах.
Во вторник, 27 декабря, специалисты отдела муниципального жилищного контроля продолжат мониторинг. Планируется выезд в район Птицефабрики, а также в Синегорск и Дальнее.
Напомним, замечания по нерасчищенной придомовой территории, информацию о наледи и сосульках необходимо направлять в управляющую компанию. Сведения о том, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, опубликованы (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082) в разделе «Городское хозяйство» на сайте администрации Южно-Сахалинска.
О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 или непосредственно в рабочее время в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:01 23 Декабря Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
14:29 23 Декабря Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
16:28 23 Декабря Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
12:29 23 Декабря Сахалинском госуниверситете прошел финал "Умника"
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
Выбор редакции
- 13:34 Вчера Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс
- 11:25 21 Декабря "Горный воздух" в Южно-Сахалинске объявил дату открытия зимнего сезона
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?