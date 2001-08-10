Настоящее новогоднее чудо принесла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная церемония вручения подарков уже прошла, но «Городская елка добра» продолжает приходить в дома южносахалинцев и исполнять заветные мечты юных горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году «Городская елка добра» получила особенно широкий отклик неравнодушных жителей Южно-Сахалинска, желающих подарить частичку радости тем, кто этого особенно ждет.

Так, участники благотворительного проекта АО «Совхоз «Тепличный», ООО «GS Group», ИП Ча Г.С., ООО «Сако+», коллектив департамента образования помогли сделать этот Новый год по-настоящему незабываемым для семьи Клары Новолодской, воспитывающей семерых детей. Партнеры акции подарили семье телевизор, ученические стол и стул, ноутбук для школьных занятий, развивающие игры, овощные и фруктовые наборы, сладости к новогоднему столу.

- Это просто какое-то волшебство! Когда дети узнали, что придет Дед Мороз, так и прилипли к окну — очень ждали. Спасибо администрации города и благотворителям за такой праздник. На днях будем ставить елочку, купим украшения, - поделилась Клара Новолодская. - Новый год будем отмечать дома - в кругу семьи пить чай с конфетами, танцевать и читать стихи.

Кроме этого, помочь семье вызвались и центр молодежных инициатив, клуб «Альтаир», эксплуатационно-хозяйственная служба (ЭхоС) департамента образования, а также родительское сообщество и педагогические коллективы детского сада № 38 «Лучик» и школы № 26, где сейчас трудится Клара Новолодская. Они помогли доставить стеллаж для хранения учебников, а также закупить продукты и необходимую одежду.

- О непростой жизненной ситуации семьи Клары стало известно в ходе деятельности общественного муниципального Совета по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Очень быстро у нас сложились добрые, доверительные отношения. Несмотря ни на что, Клара Владимировна сохраняет оптимизм и уверенно преодолевает все невзгоды, оберегая свою семью и не переставая заботиться о детях, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства департамента образования Наталья Ковальчук.

По поручению председателя Совета, вице-мэра Елены Федоровой, Кларе Новолодской помогли с трудоустройством. Старшего сына (16 лет) записали в центр занятости населения Южно-Сахалинска, оказали содействие по включению полуторагодовалого ребенка женщины в очередь в детский сад, всех детей устроили в образовательные учреждения.

Координаторы проекта «Городская елка добра» благодарят всех его участников и напоминают, что для добрых дел нет временных рамок. Меценаты, готовые исполнить детские мечты и сделать этот мир чуть добрее, могут обращаться по телефонам: 8-962-145-0611, 31-27-87 (департамент информационной политики аппарата администрации Южно-Сахалинска).