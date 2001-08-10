В Сахалинской области внедрили новую систему диспансерного наблюдения за хроническими больными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В медицинских учреждениях региона проведен анализ данных пациентов, имеющих хронические заболевания. На основе полученной информации создана новая система диспансерного учета. Автоматизированный мониторинг рассчитывает персональный план наблюдения за каждым пациентом – в зависимости от профиля заболевания, индивидуальных особенностей, рассказали "ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Южносахалинка Любовь Ракитина стала одной из первых пациенток, которую пригласили на прием в связи с имеющимся хроническим заболеванием. До этого женщина несколько раз обращалась к врачу, по самочувствию решала, когда необходимо проверить определенные параметры. В этом месяце ей поступил звонок с приглашением к специалисту и напоминанием о необходимости динамического контроля заболевания.

– Пригласили, провели осмотр, назначили анализы, которые важны для того, чтобы понять, все ли со мной в порядке, как протекает заболевание. И по этим данным терапевт назначила лечение. Пришлось поменять схему приема лекарств. А так бы и не знала, что уже пора что-то менять, – рассказала сахалинка.

Для удобства пациентов в расписании врачей выделены специальные ячейки – чтобы каждый пациент был учтен и приходил в отведенное время. Сроки приемов и диагностических процедур зависят от заболевания. С некоторыми патологиями необходимо наблюдаться два раза в год, с другими нужно приходить к врачу раз в квартал или чаще.

– Обычно пациент отмахивается. Что у него что-то болит. Не придает значения очевидным симптомам. Теперь мы от этого уходим. Для каждого больного определена своя очередность наблюдения. Это позволит выявлять риски ухудшения состояния здоровья, вовремя принимать меры по лечению, – прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.

Всего в Сахалинской области под наблюдение попали 147 тысяч человек. В течение трех месяцев в каждом медицинском учреждении проводился мониторинг электронных карт болезни пациентов, чтобы составить индивидуальный график наблюдений наиболее оптимально и в соответствии с медицинскими показаниями. Приглашение на прием поступит каждому человеку с помощью телефонного звонка из поликлиники, к которой он приписан.