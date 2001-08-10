Дорожные и коммунальные службы Южно-Сахалинска в усиленном режиме устраняют последствия непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 26 декабря к расчистке улично-дорожной сети (УДС) от снега были привлечена 301 единица техники, а также 65 рабочих. За выходные на снежные полигоны городского округа были вывезены более 4000 самосвалов снега.

Работы по расчистке УДС и вывозу снега продолжаются. В дневную смену вышли 142 рабочих, задействованы 226 единиц техники. Первоочередная задача — расчистить проезжую часть на полную ширину, освободить от снега тротуары. Особое внимание — местам подходов к пешеходным переходам и автобусным остановкам, социальным объектам. Утром на линию вышли 157 автобусов. Маршрут 177 временно не доезжает до конечного остановочного пункта СНТ «Алгеос». До расчистки проезда автобус останавливается на Охотской трассе, на повороте к СНТ.

В течение дня снегоуборочная техника будет работать на ул. Лермонтова, пр. Победы, ул. Ленина, ул. Сахалинской, ул. Больничной, ул. Физкультурной, ул. Хабаровской, ул. Есенина, ул. Украинской, ул. Саранской, ул. Шоссейной, ул. Комсомольской, на привокзальной площади и по другим адресам, а также в планировочных районах и селах. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, оставленный вдоль проезжей части.

Также сейчас ведется расчистка перехватывающих парковок, они расположены по адресам:

- в районе д. № 4 по ул. Священномученика Иллариона Троицкого (участок музея «Россия — моя история»);

- в районе ул. Горнолыжной;

- в районе площади Победы;

- в районе д. 51 по ул. Карла Маркса (заезд с ул. Антона Буюклы);

- в районе д. № 280А по ул. Комсомольская;

- в районе перекрестка с ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее СК «Кристалл»);

- пер. Алтайский (парковка в районе городского парка);

- в районе д. № 23 по ул. Поповича (между ул. Поповича и проездом М.Ю. Зацаринного);

- ул. Хабаровская между пр. Мира и ул. Дзержинского (в районе здания ПСО);

- в районе д. № 11 по ул. Комсомольской (между ул. Горной и пер. Студенческим);

- западнее музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (заезд с ул. Антона Буюклы);

- между домами № 14 и № 18 по ул. Поповича;

- в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге;

- в районе д. № 151 по ул. Комсомольской (бывший Дом офицеров);

- в районе д. № 4 по ул. Детской (парковка городского парка);

- в районе д. № 133 по ул. Комсомольской (парковка городского парка);

- площадь Славы и напротив площади;

- вдоль ул. Физкультурной с восточной стороны;

- в районе ярмарочной площадки возле Дома торговли по ул. Дзержинского, заезд с ул. Рождественской);

- в районе д. № 9 по ул. Крымской (между ул. 1-ая Московской и ул. Крымской);

- в районе пересечения пр. Мира и ул. Крайней (юго-восточная сторона);

- в районе д. № 18А по ул. Детской, с западной стороны.

Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон осуществляется с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее — для избежания заторов по круговому движению — по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проверяют качество расчистки дворовых территорий: во время снегопада управляющие компании в первую очередь должны расчистить от снега входные группы и пешеходные дорожки. Как показал проведенный в субботу и воскресенье мониторинг, не все УК своевременно выполнили эти обязательства. С ними ведется работа. Сегодня специалисты проводят контроль расчистки дворовых территорий по ул. Хабаровской, Сахалинской, Поповича, Тихоокеанской, Комсомольской, Авиационной, Больничной, пр. Мира и др.

Напомним, что до 30 декабря без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») проводятся работы по подключению сетей водоотведения к новому микрорайону.

Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной по-прежнему работает в желтом мигающем режиме. О дате его перевода в стандартный режим будет сообщено дополнительно.

Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».