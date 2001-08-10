Сто бойцов добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств «Союз» отправятся на защиту Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Они будут защищать жителей западных российских регионов от агрессии украинских националистов. Добровольческий отряд Российского Союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» проходит военную подготовку и боевое слаживание бойцов на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Военная подготовка отряда завершится 5 января, после чего бойцы отправятся в зону СВО.

С бойцами-добровольцами, решившими добровольно отравиться на защиту Родины, встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину – Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад», – подчеркнул Сергей Кириенко.

«Мы должны победить как можно быстрее и заплатить при этом самую минимальную цену. Мы обратились с Сергеем Владиленовичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы сделать так, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе такая работа уже проведена. И сегодня в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центры на других территориях. Задача центра очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить», – отметил Юрий Трутнев.

Добровольческий отряд РСБИ «Союз» объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья.

«Идея, которая возникла у руководства Российского Союза боевых искусств, оправдывает себя. Многие ребята идут добровольцами, формируют отряды и идут в зону боевых действий. Надеюсь, что те ребята, которые хотят послужить своей Родине, примут правильное решение. Формирование таких отрядов даёт определённый толчок», – считает мастер боевых искусств, обладатель 4 дана по каратэ киокусинкай Всеволод Мохирев.

В отряд добровольцев вошли мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. Среди них – Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1), Всеволод Мохирев (двукратный чемпион России, неоднократный призёр международных соревнований по каратэ киокусинкай). Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств, мастер спорта России, Чемпион России, Чемпион ЮАР, призер Кубка Оямы, 5 дан каратэ киокусинкай, бранч-чиф с июня 1995 года), заместителем командира отряда – Мантиков Рустам (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призёр вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер Ордена Мужества).

«Помогает сам коллектив. Мы не первый день знакомы. Идём командой. Любая нагрузка в команде, в коллективе, с близкими товарищами, братьями преодолевается гораздо проще. Поддержат, помогут», – поделился мнением мастер спорта, Чемпион кубка Мира, чемпион Европы, многократный призёр России по каратэ киокусинкай Виктор Горн.

«Программа интересная, большая. Хотелось бы пройти ещё больше, но понимаем, что время ограничено. Потому что для хорошего полного освоения нужно больше времени. Это и инструкторы говорят. Но тем не менее, так как мы спортсмены, быстро схватываем на лету, у нас это получается немного быстрее. Преподают грамотно, спокойно. Всё понятно. Даже если не понятно, то инструкторы сразу говорят: спрашивайте, переспрашивайте. Поэтому большое спасибо за то, что нас обучали. И терпения им, конечно. Видно, что они профессионалы своего дела. И нам это очень помогает в обучении», – заметил мастер спорта России международного класса Сергей Плеханов.

Занятия проводят опытные инструкторы университета спецназа с большим опытом участия в боевых действиях. Обучение на данный момент проходят 96 человек – членов отряда. На днях к ним должны присоединиться ещё 4 добровольца. Таким образом, добровольческий отряд будет насчитывать 100 бойцов.

«Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная очень хорошо организованная система качественной подготовки. Это уникальный центр подготовки. То, что ребята, в том числе добровольцы Российского Союза боевых искусств, могли в течение месяца пройти подготовку, – это очень важно. Хочу сказать спасибо Рамзану Ахматовичу, всем организаторам, в том числе сотрудникам Российского университета спецназа. Здесь обучаются не только добровольцы из Российского Союза боевых искусств, с которыми мы сейчас встречались. Каждую неделю ребята, прошедшие подготовку, уходят на фронт и очень достойно воюют. За это низкий поклон и большое спасибо», – сказал Сергей Кириенко.

«Мы довольны, что можем помогать через центр нашим военным. Отсюда уходят добровольцы, настоящие мужчины. Сейчас очередь в этот центр. Каждый день приезжает по сорок, пятьдесят человек, звонят, когда можно приехать. У нас столько патриотов, что я горд за нашу страну. Мы победим. Мы одна большая семья. Когда приходит беда, мы объединяемся, становимся под единый флаг, и врагу не победить», – заявил Рамзан Кадыров.

Обучение бойцов идёт по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой. Организована инженерная подготовка, занятия по топографии. Кроме того, на основе индивидуальных способностей добровольцев, инструкторы назначили их по отдельным направлениям в отряде: оператор БПЛА, снайпер, гранатомётчик, миномётчик. Отряд получил полное материально-техническое оснащение, куда вошли военная техника, защитная экипировка, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий.

«Здесь обучается около ста человек. Это добровольцы. Люди, которых никто не заставлял, никто не принуждал. Многие искали возможность применять себя в СВО. Когда появилась возможность сделать это под эгидой РСБИ, то все собрали вещи и поехали», – рассказал мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы Сергей Увицкий.

«Каждый твой шаг и шаг твоего товарища или иное любое действие в группе – это работа единого организма. Не может один побежать и стрелять в одно окно, а второй и третий броситься стрелять в другую сторону. Есть чёткая понятная задача. Она должна выполняться группой слаженно. Боевое слаживание – ты знаешь, куда двигается твой товарищ, ты должен понимать, где его должен прикрыть и подстраховать. Также ты совершенно уверен, что идущий за тобой делает то же самое: так же прикрывает тебе спину, также наблюдает за тем, чтобы и тебя не подвести, и самому остаться живым и невредимым», – сообщил Всеволод Мохирев.

Напомним, Российский Союз боевых искусств объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. В 79 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. В центрах РСБИ занимаются около 5 млн человек, работает 150 тыс. инструкторов.