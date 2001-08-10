Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Необходимые средства предусмотрены в бюджете островного региона на 2023-2025 годы. Уже сегодня средняя зарплата большинства категорий сахалинских бюджетников превышает уровень, установленный майскими указами Президента РФ. Прежде областные власти планировали индексировать оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы с 1 октября текущего года на 4 процента. Однако решение было пересмотрено. В итоге оплата труда сахалинских бюджетников выросла с 1 сентября на 8,2 процента, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Указы Президента России, изданные в мае 2012 года, установили соотношение средней зарплаты различных категорий бюджетников со средним заработком в различных отраслях. В частности, врачи должны зарабатывать вдвое больше, чем наемные работники в организациях субъекта Федерации, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
- Сегодня средняя зарплата врачей на Сахалине и Курилах гораздо выше. Она составляет 212,6 процента по отношению к заработкам наемных работников. Если говорить об абсолютных цифрах, - 175,8 тысячи рублей. Сходная ситуация сложилась с медсестрами и фельдшерами. Их средняя зарплата должна быть такой же, как у наемных работников в организациях на Сахалине и Курилах, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. На деле она выше на 10,3 процента. Средняя зарплата персонала этой категории равна 91,2 тысячи рублей, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Средние заработки социальных работников и сотрудников учреждений культуры выше показателя соответственно на 3 и 2,4 процента и составляют 85,2 и 84,7 тысячи рублей.
Зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения, педагогов учреждений общего образования, а также педагогов, оказывающих услуги детям-сиротам, превышают установленные Указами показатели соответственно на 23,3 процента, 15 и 13,5 процентов. В абсолютных цифрах они составляют 101,9 тысячи рублей, 95,1 и 93,9 тысячи рублей
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