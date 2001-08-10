Тихоокеанское
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23 Декабря 2022
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16:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Серебряные волонтеры Поронайского района подвели итоги года

Серебряные волонтеры Поронайского района подвели итоги года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайские серебряные волонтеры провели итоговое собрание, на котором обсудили результаты своей работы за текущий год и планы на следующий.

Участниками движения серебряного волонтерства в Поронайском районе являются 37 человек в возрасте 60 лет и старше. Пожилые люди оказывают помощь, как своим ровесникам и людям старшего поколения, так и молодежи. Добровольцы находят множество вариантов для самореализации - направления работы активистов затрагивают спорт, здравоохранение, ЖКХ, экологию, социальную защиту, культуру, событийное волонтерство. В перерывах занимаются спортом, танцами, осваивают новые технологии, социальное проектирование, взаимодействуют с бюджетными организациями и органами власти.

В этом году члены движения принимали активное участие в значимых районных мероприятиях и акциях, побывали на областных съездах серебряных волонтеров и на Национальном дне добровольца Сахалинской области "Время СПАСИБО!".

Наиболее яркими страницами жизни серебряных волонтеров поделилась лидер движения Ирина Ежикова. Активисты принимали участие в высадке цветов и саженцев деревьев в городском парке, по улице Победы в Поронайске и на территории дома сестринского ухода в селе Гастелло. В рамках экологической деятельности волонтеры убирали мусор на "Орбите", рефулерах, на берегу моря. По направлению жилищно-коммунального хозяйства помогали приводить в порядок дворовые территории в рамках проекта "Двориада". Принимали участие в организации и проведении более 30 мероприятий, как спортивной, так и культурной направленности. Члены движения оказывали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, собирали помощь мобилизованным сахалинцам и многое другое.

Как отметила Ирина Ежикова, все активисты плодотворно поработали и заслуживают слов благодарности. Каждый из членов движения благодаря волонтерству не только живет насыщенной жизнью, но и дарит добро окружающим людям. На счету неравнодушных пенсионеров с активной жизненной позицией сотни добрых дел. В планах на следующий год у волонтеров множество проектов и активностей. Среди них проект "Спасти от одиночество". Суть проекта заключается в посещении одиноких людей старшего поколения не только для того, чтобы оказать им помощь в бытовых вопросах, но и насытить их жизнь общением и яркими моментами.

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