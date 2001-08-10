Серебряные волонтеры Поронайского района подвели итоги года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайские серебряные волонтеры провели итоговое собрание, на котором обсудили результаты своей работы за текущий год и планы на следующий.
Участниками движения серебряного волонтерства в Поронайском районе являются 37 человек в возрасте 60 лет и старше. Пожилые люди оказывают помощь, как своим ровесникам и людям старшего поколения, так и молодежи. Добровольцы находят множество вариантов для самореализации - направления работы активистов затрагивают спорт, здравоохранение, ЖКХ, экологию, социальную защиту, культуру, событийное волонтерство. В перерывах занимаются спортом, танцами, осваивают новые технологии, социальное проектирование, взаимодействуют с бюджетными организациями и органами власти.
В этом году члены движения принимали активное участие в значимых районных мероприятиях и акциях, побывали на областных съездах серебряных волонтеров и на Национальном дне добровольца Сахалинской области "Время СПАСИБО!".
Наиболее яркими страницами жизни серебряных волонтеров поделилась лидер движения Ирина Ежикова. Активисты принимали участие в высадке цветов и саженцев деревьев в городском парке, по улице Победы в Поронайске и на территории дома сестринского ухода в селе Гастелло. В рамках экологической деятельности волонтеры убирали мусор на "Орбите", рефулерах, на берегу моря. По направлению жилищно-коммунального хозяйства помогали приводить в порядок дворовые территории в рамках проекта "Двориада". Принимали участие в организации и проведении более 30 мероприятий, как спортивной, так и культурной направленности. Члены движения оказывали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, собирали помощь мобилизованным сахалинцам и многое другое.
Как отметила Ирина Ежикова, все активисты плодотворно поработали и заслуживают слов благодарности. Каждый из членов движения благодаря волонтерству не только живет насыщенной жизнью, но и дарит добро окружающим людям. На счету неравнодушных пенсионеров с активной жизненной позицией сотни добрых дел. В планах на следующий год у волонтеров множество проектов и активностей. Среди них проект "Спасти от одиночество". Суть проекта заключается в посещении одиноких людей старшего поколения не только для того, чтобы оказать им помощь в бытовых вопросах, но и насытить их жизнь общением и яркими моментами.
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