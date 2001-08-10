В Поронайске управдомы встретились с представителями управляющих компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В большом зале администрации Поронайска состоялась встреча с управдомами и представителями управляющих компаний. Специалисты отдела ЖКХ рассказали, как управдомами могут взаимодействовать с коммунальными и управляющими компаниями, какими полномочиями они обладают. Управдомами контролируют проведение ремонта общего имущества МКД и его содержание, участвуют в приемке ремонтных работ и многое другое.

Своим опытом работы в совете поделилась жительница дома № 1 по улице Дружбы Олеся Марина. Двор жительницы стал победителем конкурса "Лучший двор - 2022". Для того, чтобы содержать свою дворовую территорию в чистоте, жители дома уже несколько лет подряд проводят субботники, а также сами следят за тем, чтобы посетители детской площадки не мусорили и соблюдали чистоту.

К этой работе они активно подключают молодежь. Юные жильцы знают, что на улице нельзя мусорить и нужно бережно относиться к детским горкам и качелям. Свой внутренний микроклимат жители дома Дружбы, 1 создали сами. При возникновении сложностей они взаимодействуют с коммунальными службами. Активная позиция совета собственников позволит решать общие городские проблемы быстрее и качественнее.