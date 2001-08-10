Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современная техника для медучреждения приобретена по поручению главы региона Валерия Лимаренко. На эти цели из областного бюджета выделено 22 миллиона рублей. Денежные средства направлены как на замену устаревшего оборудования, так и на приобретение аппаратов, которых ранее в арсенале врачей медучреждения не было, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Перечень оборудования, поступившего в детскую поликлинику, насчитывает более 300 позиций. Современные аппараты позволят улучшить работу нескольких профильных служб – кабинетов охраны зрения, медицинской реабилитации, лор-отделения, лаборатории.
– Для педиатров закуплены отоскопы и пульсоксиметры. Это очень важно. При помощи отоскопа специалист уже на первичном приеме может определить, есть ли у маленького пациента воспалительные процессы в ушах. Пульсоксиметр измеряет пульс и сатурацию – уровень содержания кислорода в крови. Если последний показатель ниже определенной нормы, это один из возможных признаков того, что ребенок не здоров, – отметила главный врач детской поликлиники Татьяна Колба.
Повод для особой радости педиатров - «Билитест». Это прибор, с помощью которого без инъекций можно измерить уровень билирубина в крови новорожденного. Для медучреждения приобретено 4 таких аппарата – в каждое отделение детской поликлиники. В диагностике офтальмологических заболеваний врачам теперь будут помогать специальные приборы. Один из них - диоптриметр.
– Такого прибора для быстрого и простого измерения любых типов линз у нас раньше не было, – рассказала Юлия Ли, врач офтальмолог дневного стационара поликлиники. – Еще приобретен аппарат АМО-АТОС. Он предназначен для лечения некоторых заболеваний глаз, которые сопровождаются отеками или воспалением.
Прибор также рекомендован при лечении амблиопии, так называемого синдрома «ленивого глаза». На борьбу с амблиопией с раннего детского возраста направлен и аппарат Амблиотер, а при помощи прибора «Ручеёк» юные пациенты могут тренировать способность глаз четко различать объекты, расположенные на различном расстоянии.
Для отделения медицинской реабилитации приобретено и установлено физиотерапевтическое оборудование. Специализированные аппараты будут использоваться для лечения неврологических заболеваний. В процедурных кабинетах поликлиники обновлены медицинские манипуляционные столики и ультразвуковые мойки, а для лаборатории – микроскопы. Помимо оборудования и мебели в медучреждение приобретены телевизоры, видеокамеры, принтеры и другое офисное оборудование.
Всего в этом году на оснащение оборудованием детских медицинских служб из областного бюджета выделено более 106 миллионов рублей.
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