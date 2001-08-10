В Южно-Сахалинске в этом году построили более 200 тысяч квадратных метров нового жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ближайших планах - ввод в эксплуатацию 55 многоквартирных жилых домов. Это почти 263 тысяч квадратных метров. Завершение строительства намечено на 2023 и 2024 годы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В том числе АО «Сахалинское ипотечное агентство» возводит жилой комплекс общей площадью 103 тыс. квадратных метров в микрорайоне «Горизонт», срок ввода — 2024 год. Первая очередь жилья сдана в этом году – это порядка 61 тыс. квадратных метров.
В южной части города завершается проектирование жилых комплексов «Радужный» и «Атлант». Общая площадь жилья – более 100 тыс. квадратных метров. Возведением комплекса займутся ООО «Рыбоводстрой» и ООО «Лиго Дизайн Трейдинг». Срок сдачи в эксплуатацию первых жилых домов – 2025 год.
В северной части города группа компаний «ПИК» возводит новый микрорайон «Уюн» - это порядка 300 тыс. квадратных метров жилья. Строительство завершат до 2025 года.
Новое жилье отличается современным подходом к инженерным решениям, функциональными планировками, благоустройством и озеленением прилегающей территории, транспортной доступностью. Строительство микрорайонов предполагает обеспечение важной социальной инфраструктурой – детскими садами и школами. Общее количество мест в новых образовательных и дошкольных учреждениях составит более 10 000. Кроме того, в Южно-Сахалинске запланировано размещение двух поликлиник, которые призваны обеспечить медицинской помощью жителей западной и южной частей областного центра.
В новостройки переезжают горожане из ветхих и аварийных домов. Ранее для этих целей возведены дома на ул. Поповича, на ул. Кацева, в Ново-Александровске, Березняках. В этом году новоселы заселяются и обживают квартиры высотке на ул. Смирнова.
В ноябре квартиру здесь получила Елизавета Шишкина, которая ранее проживала в деревянном двухэтажном доме на ул. Карьерной 1974 года постройки. Как отмечает дочь Елизаветы Егоровны, символично, что ключи от благоустроенной квартиры в современном жилом квартале их семья получила ровно в тот же день, когда заехала в деревянный дом.
- В следующем году маме исполнится 88 лет и ровно 70 лет прошло, как она проживает на Сахалине. Она очень рада, что мы получили эту квартиру: тепло, светло. Претензий к строителям не было. Были небольшие недоделки, но они их устранили сразу. Очень красивый вид из окна. С восточной стороны - церковь, с западной – закат, солнечная сторона. Расположение удобно тем, что здесь рядом живу я и старший брат. Нам не надо добираться до Карьерной теперь - все рядышком, - рассказала Любовь Пашнина.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Специалисты администрации работают адресно с каждым южносахалинцем, чье жилье признано аварийным.
В ходе реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2022 году расселено 9788,1 квадратных метров. Новое жилье получили 542 южносахалинца. Это 205 семей.
Отметим, в планах на будущий год – предоставить новые благоустроенные квартиры 187 южносахалинцам. Это порядка 3 985 квадратных метров жилья.
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