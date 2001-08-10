"РВК-Сахалин" бурит новые скважины на водозаборе "Луговое"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках инвестиционной программы "Росводоканал Сахалин" специалисты приступили к бурению трех новых скважин на водозаборе "Луговое", который обеспечивает больше половины потребителей областной столицы чистой водой, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной "РВК-Сахалин".

«Увеличение мощности водозабора необходимо, поскольку Южно-Сахалинск растет и развивается, и, соответственно, увеличивается объем водопотребления. В целях наращивания дебета добываемой воды, в том числе и для нужд новостроек, инвестпрограммой предусмотрено бурение 10-ти новых скважин на данном водозаборе, три из них появятся уже в этом году», - рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

Глубина скважин достигает 180 метров, так как именно на этой отметке находятся на Сахалине водоносные горизонты с чистой артезианской водой.

Как отметил главный инженер организации по бурению скважин Евгений Трофимов, все работы идут по плану. Первая скважина уже находится в стадии добуривания до проектной отметки. После чего будет запущен процесс деглинизации, прокачки компрессором и насосом, и до конца года новый водоисточник планируется ввести в эксплуатацию. Работы по двум другим скважинам также уже ведутся.

При вводе новых скважин старые с низким дебетом будут выведены из эксплуатации. Плановая работа по обновлению вододобывающих скважин будет продолжена и в 2023-м, и последующих годах.