Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 24 декабря, в Южно-Сахалинске состоится традиционный зимний праздник - День пельменя. Мероприятие пройдет на ярмарочной площадке с южной стороны ТЦ "Дом Торговли". Программа стартует в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Гостей ждут выступления творческих коллективов. Все желающие смогут приобрести разнообразные товары от местных производителей, в том числе и пельмени. Примечательно, что для гостей фестиваля приготовят около ста килограммов пельменей, которые сможет попробовать каждый желающий.
- Конкурсы, угощения и не только ждут южносахалинцев и гостей города. Уже в седьмой раз в областной столице проходит такой зимний праздник, пользуясь популярностью. Мы приглашаем всех на День пельменя, который станет логическим завершением гастрономического марафона. Напомню, что завершился сбор мнений о том, кто производит самые вкусные пельмени - завтра на фестивале подведем итог, - комментирует директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.
В случае неблагоприятных погодных условий программа Дня пельменя будет скорректирована.
Отметим, что на протяжении месяца в городе проходили различные тематические мероприятия, предшествующие празднованию Дня пельменя — гастромарафон в местных заведениях, профориентационные встречи, кулинарные мастер-классы.
С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мэрии в специальном разделе, посвященном Дню пельменя.
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