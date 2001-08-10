Сахалинском госуниверситете прошел финал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финальное мероприятие по программе "Умник" прошло в Техническом нефтегазовом институте СахГУ. В ходе финала состоялось представление тематических проектов участников, проведена оценка бизнес-составляющей проектов и квалификации претендентов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

- Конкурс, проходящий в четвёртый раз, стал уже традицией, и приятно увидеть, что не только число, но и качество заявок существенно выросло, - подчеркнул в своём приветственном слове заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. - Я уверен, что многие из них, даже если не пройдут в финал, будут реализованы на территории области, поддержаны правительством и бизнесом.

По словам зампреда правительства, инновационное развитие в регионе набирает обороты, запускаются направления, связанные с технологическим предпринимательством, и если реализованный проект уже перерос рамки гранта «Умник», то можно перейти на следующую стадию, претендовать на более объёмные гранты на следующих стадиях развития проекта.

Конкурс «Умник» был учреждён Фондом содействия инновациям и проводится на Сахалине начиная с 2019 года. На первом конкурсе было всего 10 было заявок, фактических участников осталось 7. В текущем году подано уже 19 заявок, из которых 18 вышли на финальный этап. География участников охватывает Курган, Магнитогорск, Тюмень, Южно-Сахалинск, Железногорск, Красноярск, Еманжелинск, Стерлитамак.

- Проведение данного конкурса является своего рода начальным трассером для продвижения технологических идей в регионе, - уверена проректор СахГУ Софья Ким. - Это как раз тот отправной пункт, где молодые люди могут предлагать всякие сумасшедшие идеи, всякие проекты, которые будут поддержаны федеральными экспертами, и реализовать их в жизнь.

Так, проект по виртуальной реальности, представленный в ходе финала, уже успешно выполнил задачи первого этапа «Умника» и приступает ко второму этапу. А проект по мобильным накопительным энергии уже находится на стадии завершения, по нему готовится заявка на регистрацию патента.

Основная часть заявок в этом году посвящена информационным технологиям, но есть заявка на разработку лекарственных препаратов и химических соединений, которые будут использованы при лечении от ковида, есть интересные разработки, направленные на образовательную деятельность, на раскрытие туристического потенциала региона.

Например, первокурсник СахГУ Максим Сироткин, обучающийся по направлению «Прикладная математика и математика, системное программирование», представил проект разработки системы прототипирования несомых и несущих конструкций исторических архитектурных объектов для практико-ориентированного обучения.

- Уже реализована конструкция - это древнерусская Смоленская крепость, создана 3D-модель, напечатана на 3D-принтере, разработано внутреннее строение модели, - рассказывает Максим. - Пришлось достаточно серьёзно углубиться в тему, что подразумевает создание полной базы данных об архитектурном объекте, далее эту базу данных нужно визуализировать, самостоятельно разработать модель и придумать возможность коммерциализации. Разработку проекта я начал более двух лет назад, занимаясь в детском технопарке «Кванториум».

Критериями оценки на конкурсе являются прежде всего научная уникальность и научно-технологическая обоснованность, а также реализуемость данного проекта на рынке, причём не только сахалинском, но и других субъектов Российской Федерации.

Победитель получит методическую помощь со стороны регионального представительства и грант на 500 тысяч, который выплачивается в два этапа. Кроме этого, предусмотрена премия в рамках поддержки студентов как участников студенческого научного общества.

- Призовое место, оплачиваемое грантом, в этом году всего одно, поэтому после регионального отбора мы планируем провести ярмарку проектов с участием бизнеса, чтобы привлечь внимание к нашим разработкам, - рассказала проректор Софья Ким.