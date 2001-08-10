Управляющие компании Южно-Сахалинска перешли на усиленный режим работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 23 декабря в работах по расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами было задействовано 24 человека и 92 единицы техники. Днем в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий организации, обслуживающие УДС, переведены на усиленный режим работы. На расчистку выйдут 178 единиц техники и 132 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сигналы о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.

Управляющие компании Южно-Сахалинска также перешли на усиленный режим работы. Напомним, в период метели организации обязаны своевременно расчищать от снега входные группы и пешеходные зоны. Отдел муниципального жилищного контроля ведет постоянный мониторинг качества расчистки. В том числе сегодня сотрудники будут точечно выезжать по обращениям граждан по адресам по улицам Украинской, Тихоокеанской и в другие районы.

Напомним, замечания по не расчищенной придомовой территории, необходимо сообщать в управляющую компанию. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. О некачественной работе УК южносахалинцы могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска.

На нескольких участках улиц действуют временные ограничения движения автотранспорта.

Без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») до 30 декабря идет подключение сетей водоотведения к новому микрорайону.

В связи с проведением работ по укладке кабельной линии с 8.00 23 декабря до 18.00 25 декабря для движения автотранспорта закрыт внутриквартальный проезд в районе ул. Дзержинского и пр. Мира: от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66).

Аварийно-восстановительные работы на участке теплотрассы от дома № 4А по ул. А. Буюклы до ул. Музейной завершены.

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 183 пассажирских автобуса.

Напомним, что светофор на пересечении улиц Ленина и Авиационной функционирует в желтом мигающем режиме. О дате его ввода в работу будет сообщено дополнительно.

Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий, что в целях организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон производится с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее, чтобы не создавать заторов, по круговому движению выезжать на ул. Железнодорожную необходимо в районе строения №172.

Информацию о дорожной обстановке на улицах городского округа можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.