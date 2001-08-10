В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия департамента продовольственных ресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам предоставления выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств, в том числе и в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 23 декабря с 14.00 до 17.00 по телефону 300-738 (доб. 3).

Кроме этого, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, каб. 411) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт.