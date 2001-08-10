На югу Сахалина ожидается сильный ветер с мокрым снегом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 23 и ночью 24 декабря на территории г. Южно-Сахалинск, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Томаринского, Макаровского районов ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами очень сильные, сильная метель, видимость 500 м и менее при ветре 20-25м/с, гололедные явления, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Ночью и в первой половине дня 23 декабря 2022 года на территории Южно-Курильского района прогнозируется ветер 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (УРАГАН), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.