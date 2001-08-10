Более 16 км автодорог отремонтировали в этом году в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Знаковым итогом года стало завершение капитального ремонта ул. Комсомольской. Одна из главных автомагистралей областного центра получила современный облик, соответствующий актуальным техническим стандартам и требованиям по созданию комфортной городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе капремонта были заменены коммуникации: водопровод, канализация, линия электропередачи, ливневая канализация. На ул. Комсомольской обустроены широкие тротуары с велодорожками, установлено новое освещение, предусмотрены пониженные бордюры для удобства маломобильных жителей. Также при капитальном ремонте удалось максимально сохранить зеленую зону.

- Ремонт выполнялся поэтапно. Ранее были завершены работы на участке ул. Комсомольской от Коммунистического пр. до пр. Победы и от пр. Победы до ул. Емельянова. В этом году мы закончили ремонт в границах от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, - отметил начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик. – Капитальный ремонт улиц города выполняется на основании проектной документации, разработанной соответствующими организациями, прошедшими государственную экспертизу. При его проведении учитывается необходимость и возможность оборудования велосипедных дорожек. Также в обязательном порядке обустраивается инфраструктура для обеспечения доступности маломобильным группам населения - это пониженные пешеходные переходы, съезды и пр. То есть все улицы города приводятся во время ремонта к современным требованиям.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано и благоустроено 13 объектов. Это порядка 13 км автодорог. Капитальный ремонт затронул ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до поворота к Сахалинской областной психиатрической больнице, а также участок дороги от ул. Лермонтова до медицинского учреждения. В планировочном районе Луговое ремонтные работы проводили на ул. Комарова. К нормативу приведена ул. Детская. Это важные магистрали, ведущие к социально значимым объектам – школам, больницам и спортивным учреждениям.

Также капитальный ремонт в рамках нацпроекта был завершен на ул. Авиационной. В ходе реконструкции выполнено переустройство сетей связи и водопровода, ЛЭП, ливневой канализации и тепловых сетей. Вдоль улицы установлены опоры освещения, выполнено благоустройство. Для безопасности дорожного движения установлен светофор на перекрестке ул. Ленина и ул. Авиационной. Контроль за ходом работ на объектах осуществляли, в том числе, и представители общественных организаций.

Кроме того, в рамках национального проекта было проведено благоустройство и ремонт пр. Победы, ул. Горького, ул. Украинской и др.

В этом году в Южно-Сахалинске приступили к реконструкции автомобильного моста через р. Сусуя. В ноябре было завершено возведение временного объекта, который будет соединять центральную и западную части города на период строительства. Новый мост станет четырехполосным. Работы планируется завершить в 2024 году.

Добавим, комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Сергея Надсадина.

В планах на будущий год - провести капитальный ремонт ул. Крайней на участке от ул. Долинской до ул. Карьерной, ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озерного, ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской и ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы. Кроме того, заключен контракт на строительство ул. Просвещения в районе ЖК «Роуз Таун». Также запланировано начало работ по продлению ул. Горького от ул. Больничной до ул. Зимы. Работы завершатся в 2025 году.