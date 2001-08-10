13 районов Сахалинской области перешли на раздельный сбор мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Углегорского городского округа с сегодняшнего дня тоже начали сортировать пластик, металл и стекло. Программа по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов расширяет свои границы в рамках нацпроекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Углегорском городском округе экологический проект охватил не только райцентр, но и Шахтерск. До конца года там разместят часть запланированных сетчатых контейнеров.

- Работа по установке специальных ёмкостей в Углегорском районе только началась. Планируется, что в дальнейшем их количество будет увеличиваться. Напомню, только в Южно-Сахалинске уставлено более 500 сетчатых контейнеров. Районам есть, куда расти. Каждая сахалинская семья должна иметь возможность ежедневно вносить вклад в улучшение экологической ситуации на нашем острове, - рассказал заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

В Углегорском районе должны установить не менее 100 сетчатых контейнеров. Они предназначены для пластиковых бутылок из-под напитков и бытовой химии, стеклянных банок и бутылок, а также алюминиевых и жестяных банок. Собранные сахалинцами отходы пройдут сортировку на полигонах региона и будут отправлены на переработку.

– Долгожданное событие для нашего города. Уже сейчас приучаем детей складывать отдельно пластиковые бутылки. Для этого выделили специальное место на кухне, – поделился житель Углегорска Илья Тарасов.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил в этом году наладить сортировку мусора во всех районах Сахалина, а в 2023-ем – на Курильских островах. Это поручение – один из шагов в решении масштабной задачи по снижению доли отходов, подлежащих захоронению на полигонах. Вторичная переработка ТКО позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в островном регионе.

Сахалинская область наладила взаимодействие с компаниями-партнерами, которые отправляют сортированные отходы в Хабаровск и Владивосток. Всего с начала года в Сахалинской области вывезли порядка 1000 тонн вторичного сырья, которое получит вторую жизнь.

На Сахалине продолжается работа и над тем, чтобы вторичное сырье перерабатывалось и на территории региона. К примеру, стекло сейчас остается на острове, чтобы в будущем использовать стеклобой в сфере строительства.