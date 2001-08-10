В Южно-Сахалинске стартовало голосование в конкурсе "Успех года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На официальном сайте администрации города дан старт голосованию за участников интерактивного проекта "Успех года-2022". Поддержать самые яркие и интересные события, объекты и персоны можно до 23 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году голосование проводится по следующим номинациям: «Проект года», «Спортсмен года», «Прорыв года», «Книга года», «Образование года» и «Признание года».
Для того, чтобы отдать свой голос за наиболее понравившуюся кандидатуру, необходимо пройти по ссылке — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4169/36. Голосовать можно за все номинации, но выбирать не более одного победителя в каждой.
Напомним, «Успех года» проводится администрацией Южно-Сахалинска с 2015 года и неслучайно негласно называется народным проектом: жители самостоятельно определяют самые запоминающиеся моменты в жизни родного города.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в конце декабря.
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