Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На официальном сайте администрации города дан старт голосованию за участников интерактивного проекта "Успех года-2022". Поддержать самые яркие и интересные события, объекты и персоны можно до 23 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году голосование проводится по следующим номинациям: «Проект года», «Спортсмен года», «Прорыв года», «Книга года», «Образование года» и «Признание года».

Для того, чтобы отдать свой голос за наиболее понравившуюся кандидатуру, необходимо пройти по ссылке — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4169/36. Голосовать можно за все номинации, но выбирать не более одного победителя в каждой.

Напомним, «Успех года» проводится администрацией Южно-Сахалинска с 2015 года и неслучайно негласно называется народным проектом: жители самостоятельно определяют самые запоминающиеся моменты в жизни родного города.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в конце декабря.