Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2022
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15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Детские сады областного центра присоединяются к проекту "Сопричастность"

Детские сады областного центра присоединяются к проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив детского сада № 44 "Незабудка" передал гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Инициативу поддержали родители воспитанников  дошкольного учреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской админисрации.

- Мы передаем тепло наших сердец. Наши дети очень старались - написали очень трогательные поздравительные открытки. Родители просили передать слова поддержки нашим бойцам. Мы понимаем, что делаем все правильно, их поддерживаем, ну и, конечно же, ждем возвращение с победой, - рассказала заведующая детским садом № 44 «Незабудка» Анна Загнойко. - Мы не могли остаться в стороне от проекта «Сопричастность». Мы -  жители одного города, одной большой страны.

Сотрудники детского сада и родители малышей собрали предметы первой необходимости, одежду и сладости.

 

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