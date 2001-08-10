Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2022
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14:32, | Новости общества Сахалина и Курил

В Благовещенске сделали из бочки кормушку и закрепили на ней куски сала

В Благовещенске сделали из бочки кормушку и закрепили на ней куски сала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Птицам Первомайского парка в Благовещенске подарили килограмм сала. Похожую на подводную лодку кормушку установили на территории спорткомплекса "Юность", пишет ИА "Порт Амур".

Лесную столовую уже "оснастили" двумя кусками сала. В ближайшее время ее наполнят и зерном. Оригинальную конструкцию подарили посетители спорткомплекса, сообщает администрация города.

"Наши постоянные посетители, спортсмены-любители, сделали нам такой подарок. К подарку подошли с юмором, а мы бочонку сразу нашли место. Кстати, синички уже облюбовали конструкцию", - рассказали информационному агентству в "Юности".

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