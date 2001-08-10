Газ пришел в дома еще нескольких десятков южно-сахалинских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего в текущем году в областном центре было заключено свыше 2,7 тысяч договоров на догазификацию. Часть адресов находится на высокой стадии готовности к подключению. В декабре итоговая цифра по году должна составить около 1000 новых абонентов. Для сравнения: в прошлом году на территории городского округа к газу было подключено 570 домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Среди подключенных в последнем квартале 2022 года объектов ИЖС — дом фельдшера-лаборанта Юзефы Перовой. Хотя внутри строение еще не приобрело окончательный вид, в нем уютно, а теперь еще и очень тепло.
- Раньше приходила домой: 13-14 градусов. У меня котел хороший, самотоп. А вот качество угля периодически хромало. Да еще и сажа, пыль, грязь. Как ни убирай, все равно остается, - рассказала южносахалинка. - В прошлом году газифицировали нашу улицу. Летом я занялась подключением своего дома. И вот уже месяц как дом подключен к газу. Это не сказать словами, как стало хорошо. Просыпаюсь — тепло, ухожу — тепло, прихожу — тепло. Чистота, благодать! Хорошо, что город газифицируют. С газом сколько труб не будет дымить, каким чистым станет воздух.
Женщина подчеркнула, что с приходом газа значительно сократились ее расходы на коммунальные услуги. Она уже подала заявку на предусмотренную администрацией города компенсацию затрат по строительству сетей газопотребления на участке и по установке внутридомового газового оборудования.
Как пенсионеру Юзефе Перовой положена еще и компенсация стоимости самого оборудования: газовой плиты, газового водонагревателя, отопительного котла и приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации, а также индивидуального пункта редуцирования газа. Документы женщина планирует подать в ближайшее время.
Всего в Южно-Сахалинске газифицировано уже более 10 тыс. домовладений и квартир. Также газом пользуются СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, спортивная школа летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого. Готовится к газификации филиал СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду на ул. Детской.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведет строительство газораспределительных сетей во Владимировке, Лиственничном, Ново-Александровске. Протяженность строящихся сетей превысит 32 км, что позволит в перспективе газифицировать еще более 750 домовладений.
Памятка для подключения домовладений граждан к сетям газораспределения размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Контактные телефоны отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства — 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7).
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