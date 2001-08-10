Школьники Южно-Сахалинска приготовили новогодние подарки для сверстников из Донбасса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащиеся, родители и педагоги гимназии № 1 Южно-Сахалинска приготовили новогодние подарки для детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Гимназисты активно поддержали гуманитарный проект "Сопричастность" и общенациональную акцию #МЫВМЕСТЕ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Принять участие в благотворительной акции могли все желающие. К сбору принимались сладкие новогодние подарки, конфеты в фабричных упаковках, детская литература, наборы для творчества, игрушки, - рассказал заместитель директора гимназии № 1 Анатолий Томилко. - Мы рады, что наши дети и их родители так активно откликнулись, было собрано много подарков, которые мы передали в региональные штабы акции «МыВместе». В это непростое время важно поддерживать друг друга и быть вместе.
Отметим, что гимназисты не впервые принимают участие в благотворительной деятельности. В гимназии № 1 кроме подарков приготовили открытки ручной работы с теплыми словами поддержки.
- Наша главная задача подарить праздник детям, которые сейчас находятся в сложной жизненной ситуации. Мы хотим, чтобы для них он был таким же радостным и волшебным, как для наших гимназистов, - поделилась советник директора по воспитательной работе гимназии № 1 Ксения Заяц. - Участие в подобных мероприятиях - это не только воспитательный процесс, но и возможность проявить свои самые лучшие человеческие качества.
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