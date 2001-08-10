Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2022
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10:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Ученые выяснили, каковы запасы гребешка у берегов Курильских островов

Ученые выяснили, каковы запасы гребешка у берегов Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) исследовали запасы морских гребешков у берегов Северных Курил. Работы проводили на борту судна "Владимир Никора", пишет astv.ru, ссылаясь на Telegram ВНИРО.

Учёные собрали материал по динамике уловов, составу промысловых скоплений морских гребешков.

"Оценка данных обеспечит научную основу для подготовки прогноза состояния запасов морских гребешков в Северо-Курильской зоне на ближайшие годы и будут использованы при разработке величины общего допустимого улова для рационального освоения этого ценного моллюска", - отметили в институте.

Морские гребешки-хламисы широко распространены в шельфовой зоне Сахалина и Курильских островов. Они являются одним из важнейших объектов промысла в районе острова Онекотан.

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