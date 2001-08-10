56 детей-сирот в Южно-Сахалинске обрели семью в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдел опеки и попечительства Департамента образования продолжает работу по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В течение 2022 года в семьи устроено 56 детей, которые в силу разных причин остались без попечения родителей, из них 14 детей-сирот.

В Сахалинской области в настоящее время проживают более 1000 приемных семей. В Южно-Сахалинске в приемных семьях и под опекой граждан сегодня воспитывается 386 детей.

Обсудить вопросы принятия в семью ребенка будущие приемные родители могут, обратившись к специалистам Отдела опеки по адресу: ул. Амурская, д. 88, кабинеты № 202-205.

Напомним, в Южно-Сахалинске в течение года проходят курсы подготовки в Школе приемного родителя, где специалисты — психологи, педагоги, юристы, медицинские работники – рассказывают об этапах детского развития, особенностях взаимодействия и воспитания в семье ребенка, имеющего опыт сиротства, возможных проблемах в воспитании детей в семье и другие вопросы.

Курсы подготовки замещающих родителей проводятся бесплатно для всех, кто желает принять ребенка в семью. Для этого требуется только направление из отдела опеки. С начала текущего года подготовку прошли 62 южно-сахалинца.