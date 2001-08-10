Южносахалинцам напоминают о введении Единого налогового счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление ФНС России по Сахалинской напоминает, что с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России станет обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Единый налоговый счёт - это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платёжка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчётности и уплаты единые - больше не придётся помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.
При внесении платежа в бюджет Единым налоговым платежом, будут использоваться только два изменяемых реквизита: сумма платежа и ИНН.
Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по нужным обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы, что, в свою очередь, позволит минимизировать ошибки и максимально снизить временные затраты на уплату налогов.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Единый налоговый счет имеет свои особенности:
- основные виды налоговой отчетности будут представляться не позднее 25-го числа после окончания соответствующего отчетного/расчетного/налогового периода;
- не позднее 28 числа - единые сроки уплаты налогов.
На сайте ФНС России создана промостраница Единый налоговый счет, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных платежей - единый налоговый счёт.
Необходимую информацию по вопросам ведения единого налогового счёта можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.
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