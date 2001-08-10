Южносахалинцам напоминают о введении Единого налогового счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ФНС России по Сахалинской напоминает, что с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России станет обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Единый налоговый счёт - это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платёжка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчётности и уплаты единые - больше не придётся помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

При внесении платежа в бюджет Единым налоговым платежом, будут использоваться только два изменяемых реквизита: сумма платежа и ИНН.

Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по нужным обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы, что, в свою очередь, позволит минимизировать ошибки и максимально снизить временные затраты на уплату налогов.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Единый налоговый счет имеет свои особенности:

- основные виды налоговой отчетности будут представляться не позднее 25-го числа после окончания соответствующего отчетного/расчетного/налогового периода;

- не позднее 28 числа - единые сроки уплаты налогов.

На сайте ФНС России создана промостраница Единый налоговый счет, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных платежей - единый налоговый счёт.

Необходимую информацию по вопросам ведения единого налогового счёта можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.