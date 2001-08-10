НКО Южно-Сахалинска могут получить субсидии на развитие деятельности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках оказания мер государственной поддержки некоммерческому сектору правительство Сахалинской области проводит конкурсы на предоставление грантов (субсидий), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, продолжается прием заявок на следующие конкурсы:

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по защите животных;

- на предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию граждан в Сахалинской области.

С более подробной информацией о конкурсах, требованиями к участникам можно ознакомиться на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям/Конкурсы правительства Сахалинской области».

Консультации по вопросам участия в конкурсах можно получить в управлении общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области по телефонам: 67-02-97, 67-03-24.